Tình huống diễn ra vào ngày 5/4 tại Quang Trung (Quảng Ninh) và được camera giám sát ghi lại.

Trượt ngã khi đang lạng lách, nam thanh niên đi xe máy đốn ngã xe khác (Video: CTV).

Video cho thấy hai người đi xe máy đã có thể tự đứng dậy sau va chạm.

Tình huống trên để lại bài học lớn về việc nhường đường. Nếu có ô tô hoặc xe máy đang quay đầu, nên giảm tốc độ hoặc dừng hẳn xe lại để nhường. Việc cố lách qua xe đang quay đầu bằng cách chạy lấn sang làn ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, như tình huống trong clip.

Ngoài ra, đối với người tham gia giao thông nói chung, cần quan sát biển báo và tình hình giao thông thực tế trước khi quyết định quay đầu xe để tránh gây cản trở giao thông.

Trong khi đó, để hạn chế tình trạng xe máy trượt bánh khi phanh gấp, cần tập thói quen bóp cả hai tay phanh, thay vì chỉ bóp phanh bên phải theo phản xạ tự nhiên.

Ở xe ga, hệ thống phanh trước thường là phanh đĩa, trong khi phía sau là phanh tang trống. Lực bóp phanh cũng như quãng đường phanh của hai loại này khác nhau, kết hợp với việc trọng lượng xe dồn về phía trước khi phanh, nên việc bóp phanh trước đột ngột rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, việc đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn và đúng cách, thay vì tâm lý đội chống đối, đội chỉ để không bị phạt, sẽ giúp giảm nguy cơ và tỷ lệ chấn thương cho người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông.

Mũ bảo hiểm kém chất lượng thường có phần xốp bên trong không đủ cứng đủ dày và dễ vỡ khi va chạm, không bảo vệ được phần đầu người đội khi xảy ra tai nạn. Theo thống kê, phần lớn các ca tử vong do tai nạn xe máy đều liên quan đến chấn thương vùng đầu.

Việc đội mũ bảo hiểm không cài quai hoặc cài không đúng (cài lên trên đỉnh mũ hoặc cài không đủ chặt...) vừa bị coi là không chấp hành quy định khi tham gia giao thông, vừa tăng nguy cơ chấn thương khi có va chạm, vì mũ có thể văng ra ngoài hoặc trượt khỏi đầu.