Chạy lấn làn, thanh niên quăng xe máy để thoát thân khi đối diện ô tô

Tình huống được cho là diễn ra trên quốc lộ 70 đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai vào ngày 31/3.

Chạy lấn làn, thanh niên quăng xe máy để giữ mạng khi đối diện ô tô (Video: OFFB).

Về nguyên tắc, người điều khiển phương tiện chỉ được vượt khi có đủ điều kiện an toàn, như có đủ khoảng trống, không có biển báo cấm vượt, không phải đoạn đường khuất tầm nhìn như khúc cua, không có chướng ngại vật, không trong điều kiện đường xấu, trời mưa...

Khi có đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện cần chú ý sử dụng còi hoặc đèn để ra tín hiệu xin vượt. Khi vượt, cần vượt dứt khoát và chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, tránh di chuyển quá lâu trong khu vực điểm mù của xe khác.

Bên cạnh đó, việc đội mũ bảo hiểm vừa là quy định pháp luật, vừa giúp đảm bảo an toàn, bảo vệ tính mạng cho người đi xe máy.