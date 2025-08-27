Xe hiệu năng cao của BYD trở thành ô tô điện nhanh nhất thế giới

Chiếc Yangwang U9 Track Edition đã đạt vận tốc tối đa 472,41 km/h tại đường thử Papenburg, Đức, trở thành chiếc xe điện nhanh nhất thế giới. Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD đã công bố kỷ lục được thiết lập vào ngày 8/8 tại trung tâm thử nghiệm ATP Automotive Testing Papenburg, với tay đua chuyên nghiệp Marc Basseng cầm lái.

Trước đó, chiếc Rimac Nevera R giữ kỷ lục với tốc độ 431,45km/h được lập vào tháng 7. So sánh trực tiếp, bản Track Edition cũng nhanh hơn đáng kể so với Yangwang U9 tiêu chuẩn từng đạt 391,94km/h hồi tháng 11/2024.

Track Edition là phiên bản mạnh nhất của Yangwang U9 (Ảnh: BYD).

Yangwang U9 Track Edition được trang bị 4 mô-tơ điện, mỗi mô-tơ 744 mã lực, cho công suất kết hợp đạt hơn 2.960 mã lực, với tỷ lệ công suất/trọng lượng ấn tượng 1.200 mã lực/tấn. Trong khi đó, Rimac Nevera R có công suất 1.989 mã lực và tỷ lệ 978 mã lực/tấn.

Để kiểm soát sức mạnh này, xe được tích hợp hệ thống vector mô-men xoắn tiên tiến và sử dụng cơ sở gầm bệ e4 Platform với hệ thống treo thông minh DiSus-X, tự động điều chỉnh để tăng độ bám đường.

Ngoài ra, BYD cho biết xe sử dụng nền tảng 1.200V siêu cao áp, kết hợp hệ thống quản lý nhiệt tối ưu cho điều kiện khắc nghiệt.

Chiếc Yangwang U9 Track Edition vừa phá kỷ lục tốc độ có vẻ như được che các khe hở thân xe bằng băng keo để cải thiện khí động học, kèm tùy chọn cánh chia gió bằng vật liệu sợi carbon được thiết kế lại và loại bỏ cánh gió sau kiểu cổ thiên nga nguyên bản.

Xe sử dụng lốp gần như không có gai (semi-slick) chuyên dành cho đường đua, được phát triển cùng Giti Tire, sử dụng hợp chất cao su tối ưu, hoa lốp thiết kế riêng biệt, chất bôi trơn độ nhớt cao và xử lý chống trượt đặc biệt giữa lốp và mâm để giảm thiểu độ xê dịch.

Basseng - người cũng từng lái chiếc U9 tiêu chuẩn lập kỷ lục trước đó - chia sẻ: “Năm ngoái, tôi nghĩ mình đã đạt đến đỉnh cao, không ngờ lại phá kỷ lục của chính mình nhanh đến vậy. Chúng tôi đã làm được, tại cùng đường thử, nhờ công nghệ mới”.