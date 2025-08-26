Ô tô xoay 180 độ trên đường đèo sau một cú phanh gấp

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 24/8 trên đèo Cù Hin, tỉnh Khánh Hòa.

Xe VF 3 xoay 180 độ trên đường đèo sau một cú phanh gấp (Nguồn video: OFFB).

Trong rủi có may, sự việc diễn ra vào thời điểm đường khá vắng nên chiếc VF 3 không lao vào xe nào khác.

Tình huống trên để lại bài học quan trọng về kỹ năng lái xe cho các tài xế; đó là việc phải kiểm soát tốc độ và không tăng tốc vượt xe khác ở khúc cua. Việc ôm cua tốc độ cao kết hợp với phanh gấp rất dễ khiến xe bị quăng đuôi, mất lái.

Bên cạnh đó, tài xế cần hiểu rõ đặc điểm chiếc xe mình đang lái. Ví dụ, VinFast VF 3 là xe dẫn động cầu sau (RWD) và không được trang bị hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESC). Đặc tính của xe cầu sau là dễ xảy ra hiện tượng dư lái (quăng đuôi) nếu tài xế xử lý không tốt ở tốc độ cao, điều này càng giải thích rõ hơn cho tình huống xe bị xoay 180 độ trong video.

Với loại xe này, tài xế cần lưu ý giảm tốc độ khi vào cua, tránh việc đánh lái gấp ở tốc độ cao, tăng tốc và phanh đột ngột, đặc biệt là trên mặt đường có độ ma sát thấp, ví dụ như mặt đường trơn ướt khi trời mưa, để tránh nguy cơ xe bị mất lái hoặc trượt bánh.