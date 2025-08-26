Những cách đơn giản chủ xe có thể tự làm để cứu ô tô bị ngập nước

Lời khuyên đầu tiên cho các tài xế là quan sát người và xe phía trước; nếu thấy có dấu hiệu ngập sâu (trên 20cm hoặc nửa bánh xe) thì tốt nhất là dừng lại, hoặc tìm đường khác. Tuỳ tình hình thời tiết và mức độ ngập trên đường, hãy cân nhắc hạ kính, phòng trường hợp xe chết máy sẽ không thể điều khiển được nữa.

Nếu nước đã tràn vào khoang máy và nội thất, tài xế cần gọi cứu hộ ngay để đưa ô tô về xưởng sửa chữa, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế (Ảnh: Hải Long).

Khi lái xe qua đoạn đường ngập, nên đi số thấp, tắt các hệ thống phụ tải như điều hoà, loa đài, màn hình giải trí... để dồn năng lượng phục vụ động cơ.

Với xe số tự động, nên chuyển sang chế độ bán tự động (M, +/-) hoặc các số thấp (L, 2, 1) để giữ xe ở một cấp số, tránh việc hộp số tự động chuyển số liên tục... Tuyệt đối tránh việc đạp thốc ga khiến nước có thể tràn vào cổ hút, tấn công khoang máy gây hiện tượng thủy kích.

Nếu lỡ đi vào đoạn đường ngập nước và xe bị chết máy, tuyệt đối không khởi động lại. Nếu cố đề nổ, động cơ có thể bị cong hoặc thậm chí gãy tay biên, dẫn đến vỡ lốc máy. Lúc này, cách tốt nhất là cố gắng đẩy hoặc kéo xe đến nơi cao hơn (nếu có thể), gọi và chờ cứu hộ.

Trong lúc chờ cứu hộ, tài xế nên tháo cực âm ắc quy để hạn chế thiệt hại và tránh hiện tượng đoản mạch, giúp bảo vệ ECU hoặc hộp máy tính của ô tô khỏi bị hư hỏng.

Xe bị ngập nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống điện, nên hãy tắt chìa khóa điện để bảo vệ các thiết bị điện tử và tránh hiện tượng chập cháy. Đừng cố mở cửa xe nếu thấy nước ở bên ngoài cao hơn mép cửa, để tránh làm nước tràn vào bên trong, xâm nhập các hệ thống điện tử và làm hỏng nội thất. Nếu cần rời khỏi xe, tài xế nên hạ kính và chui ra khỏi xe.

Nếu xe chỉ bị ngập nhẹ ở sàn và đã được đưa về đến nhà an toàn, bạn nên ngắt kết nối ắc quy (nếu là xe đời cũ hoặc có sự tư vấn của kỹ thuật viên) và liên hệ ngay với xưởng dịch vụ để được hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo hoặc đặt lịch kiểm tra.

Nước vào bên trong xe gây ẩm mốc và còn mang theo cả đất cát mà khi nước rút đi sẽ đọng lại ở mọi ngóc ngách. Do đó, trước tiên cần mở tất cả các cửa xe cho thông thoáng, thấm khô nước đọng, ẩm ướt, sau đó tháo hết thảm sàn xe ra để vệ sinh.

Các bộ phận bằng nỉ hoặc vải cần được vệ sinh, sấy khô. Việc này cần được thực hiện ngay sau khi xe ra khỏi chỗ ngập, nên nếu chưa tới được gara ngay thì các chủ xe nên tự làm, vì càng để lâu càng khó xử lý ẩm mốc.

Ngoài các bộ phận bằng da, nỉ hoặc vải, cần sấy khô và bôi trơn các chi tiết kim loại, ốc vít ở chân ghế, ray trượt... sàn xe hoen gỉ.