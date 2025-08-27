Lái xe nhanh qua chỗ ngập nước: Đừng chỉ vì mình mà gây hại cho người khác

Mỗi lần có mưa ngập là lại xuất hiện hình ảnh ô tô rẽ sóng nước trùm kín người đi bộ, đẩy ngã người đi xe máy, tạt nước vào nhà dân bên đường... Đó là những hình ảnh cực kỳ phản cảm, gây bức xúc.

Với xe máy cũng vậy, việc phóng nhanh qua chỗ ngập hoặc vũng nước sẽ làm nước bắn lên người đi xe máy bên cạnh hoặc người đi bộ. Đó là vấn đề ý thức, là văn hoá tham gia giao thông.

Người đi xe máy, đặc biệt là phụ nữ tay lái yếu, rất dễ bị sóng nước đẩy ngã khi có ô tô phóng nhanh qua chỗ ngập (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tôi sử dụng linh hoạt cả ô tô và xe máy để đi làm, đi chơi, về quê... tùy theo điều kiện giao thông. Có những hôm mưa lớn, tôi còn đi cả xe buýt và tàu điện trên cao để tránh tắc đường và ngập nước, nên phải đi bộ ra bến. Tôi đã không ít lần bị ô tô, xe máy phóng nhanh tạo sóng nước làm ướt hết quần áo, loạng choạng tay lái suýt ngã.

Ngay cả ô tô nếu bị sóng nước trùm kính lái cũng cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi đang trên đường cao tốc. Lúc đó, tài xế không khác gì bị "mù tạm thời", hoàn toàn không nhìn thấy đường phía trước, rất dễ gây tai nạn.

Nhiều người bao biện rằng nếu đi chậm thì xe sẽ bị chết máy, nên bị "chửi" cũng đành chịu, không có cách nào khác để đi qua chỗ ngập nước. Nhưng không phải vậy. Tôi từng lái ô tô và xe máy qua chỗ ngập rồi, thấy chỉ cần giữ đều ga vừa đủ là có thể từ từ đi qua chỗ ngập, chứ không cần phải thốc ga phóng vù qua thật nhanh.

Nếu thấy chỗ nước ngập sâu quá nửa bánh xe hoặc cao hơn ống xả, hãy dừng lại hoặc chuyển hướng, chọn lộ trình khác, thay vì cố phóng qua, vừa hại người vừa thiệt mình. Khi ô tô lao nhanh vào chỗ ngập, nước có thể tràn vào khoang máy, ùa vào ống xả, khiến xe "chết lịm", nguy cơ thủy kích là rất lớn. Lúc đó ân hận thì đã muộn.

Những chỗ ngập thường sẽ sâu dần, tài xế không nên mạo hiểm; đi chậm để còn vừa đi vừa dò đường và có đường lui, chứ cứ phóng vù qua là rất dễ "sa lầy", không may dưới làn nước có "ổ trâu" thì có khi xe còn sứt mẻ, thậm chí méo vành, vênh vành, nổ lốp... Đó là chưa kể, việc đi nhanh qua chỗ nước ngập khiến xe có độ bám đường kém, dễ bị trượt nước, mất lái.

Vì sự an toàn, vì một môi trường giao thông văn minh, mong tất cả mọi người hãy có ý thức nhẹ chân ga, nhẹ tay ga khi trời mưa.

Độc giả Trần Anh

Bài viết này thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với ý kiến của báo Dân trí.