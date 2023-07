Xe điện "tí hon" Wuling HongGuang Mini EV sẽ ra sao khi bị đâm trực diện?

Năm 2021, Viện An toàn va chạm xe hơi thuộc Cục An toàn Giao thông Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm an toàn đối với Wuling HongGuang Mini EV bằng cách giả lập va chạm trực diện với một chiếc xe điện mini khác - mẫu Jiakuma JKM-G1 (Mini G).

Theo thông tin của cơ quan này, chiếc Wuling HongGuang Mini EV được làm bằng thép cường lực và nặng 560kg, trong khi chiếc Mini G nặng 568kg.

Xe Mini G bên trái và Mini EV bên phải trong bài thử nghiệm đâm trực diện (Ảnh: DongCheDi).

Trong quá trình thử nghiệm va chạm, chiếc Mini G đã bị hư hỏng nghiêm trọng: phần đầu xe vỡ nát, ghế trước gần như bị san phẳng. Như vậy, trong va chạm thực tế, người ngồi ở hàng ghế trước hầu như không có cơ hội sống sót.

Toàn bộ phần đầu xe Mini G màu đỏ bị xé nát do va chạm (Ảnh: DongCheDi).

Ngược lại, chiếc Mini EV, với thiết kế khung hấp thụ xung lực, bị hư hỏng phần đầu ít hơn, khung xe không bị ảnh hưởng gì lớn. Dù lực va chạm khiến cửa xe bung ra, nhưng cột A vẫn nguyên dạng, chỉ bị trầy xước.

Cụm pin có vẻ như không bị ảnh hưởng và không có dấu hiệu của việc rò rỉ chất điện phân, tức là ít cho nguy cơ cháy nổ.

Cụm pin của chiếc Wuling Hongguang Mini EV chỉ hơi bị móp sau va chạm (Ảnh: DongCheDi).

Kết quả thử nghiệm cho thấy khi xảy ra va chạm trong thực tế giữa hai xe điện mini, người cầm lái chiếc Mini EV vẫn có cơ hội sống sót, dù có nguy cơ bị chấn thương ở chân vào đầu, do xe không có túi khí.

Wuling Hongguang Mini EV sẽ ra sao khi bị đâm trực diện?

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là thử nghiệm va chạm giữa hai xe cùng cỡ mini. Trong trường hợp xe Mini EV va chạm với một chiếc ô tô thông thường, kích thước và trọng lượng lớn hơn, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Một chiếc Mini EV bị biến dạng phần đầu sau khi va chạm với xe Audi (Ảnh: DongCheDi).

Trong ảnh trên là hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Hà Bắc, Trung Quốc vào tháng 4/2021 khi một xe Audi A4L lao sang làn đường đối diện và đâm vào chiếc Mini EV.

Hình ảnh cho thấy phần đầu xe Mini EV bị phá nát, cột A bị bẻ cong. Người phụ nữ đi cùng con gái trên chiếc Mini EV đã thiệt mạng, trong khi những người ngồi trong xe Audi A4L chỉ bị thương.

Chiếc Audi A4L cũng bị hư hỏng phần đầu, nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì tới khung xe; túi khí đã bung (Ảnh: DongCheDi).

Xe nặng hơn sẽ tạo lực tác động lớn hơn, nên khi xảy ra va chạm giữa hai xe, xe nào nặng hơn thường sẽ ít tổn thất hơn.

Do đó, dù Wuling Hongguang Mini EV có thể an toàn hơn các xe nhỏ cùng cỡ nhưng không thể chống lại nguyên tắc vật lý chung.

Tại Việt Nam, mẫu Wuling HongGuang Mini EV vừa chính thức trình làng vào cuối tháng 6, trở thành mẫu ô tô điện rẻ nhất thị trường, với giá bán 239-279 triệu đồng.

Xe được bán ra kèm bộ sạc di động, có thể sạc thông qua nguồn điện dân dụng tại nhà. Đơn vị lắp ráp và phân phối - TMT Motors - cho biết Wuling HongGuang MiniEV sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 150.000km tùy điều kiện nào đến trước, riêng bộ pin được bảo hành 7 năm hoặc 150.000km.