Xe điện Tesla lao như tên bắn trên đường, 5 người thương vong

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra hôm 5/11 tại Quảng Đông, Trung Quốc, được hàng loạt camera giám sát ghi lại.

Theo đó, chiếc Tesla Model Y đang chuẩn bị đỗ bên lề đường thì bỗng phóng vọt lên, lao ra đường với tốc độ chóng mặt, va vào một số ô tô và xe máy trước khi đâm vào một cửa hàng bên đường. Tất cả diễn ra chỉ trong khoảng 30 giây, trên đoạn đường dài 2,3km.

Một người đi xe máy và một nữ sinh đã tử vong do bị chiếc Tesla này đâm trúng. Ngoài ra, có 3 người khác bị thương.

Xe Tesla phóng với tốc độ kinh hoàng, va quệt vào một số xe máy và ô tô trên đường (Video: MXH).

Người nhà của tài xế 55 tuổi cho biết chân phanh có vấn đề khi tài xế tấp xe vào phía trước cửa hàng của gia đình. Tài xế cũng bị thương sau tai nạn.

Tesla cho biết dữ liệu mà xe lưu lại cho thấy không hề có lực tác động lên chân phanh trong suốt quá trình xảy ra tai nạn, còn chân ga nhấn xuống trong phần lớn thời gian, dẫn tới nghi ngờ tài xế đạp nhầm chân ga.

Hình ảnh do camera giám sát ghi lại cho thấy đèn phanh hầu như không sáng phía sau xe.

Cảnh sát Quảng Đông sẽ căn cứ vào dữ liệu từ xe và hình ảnh camera an ninh ghi lại để xác định nguyên nhân sự việc.

Trước đây, xe Tesla từng vài lần bị tố lỗi chân phanh; trong đó có một khách hàng Trung Quốc thậm chí đã gây náo loạn gian hàng của Tesla tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2021.

Trong khi đó, Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) từng tiến hành điều tra các vụ tăng tốc đột ngột của xe Tesla ở nước này và đi đến kết luận lỗi do tài xế, chứ không phải lỗi thiết kế gì của xe. NHTSA đã nhắc nhở rằng mỗi năm tại Mỹ xảy ra khoảng 16.000 vụ tai nạn do nhầm chân phanh, nên các tài xế cần hết sức thận trọng.