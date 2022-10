"Điêu đứng" vì không khởi động được xe điện Tesla đỗ trong hầm mất sóng

Nam diễn viên Glenn Howerton, gần đây nổi tiếng với vai diễn trong các phim "A.P. Bio" và "It's Always Sunny In Philadelphia", đã chia sẻ với bạn bè và khán giả về một trải nghiệm nhớ đời khi chiếc xe điện Tesla Model X của anh bị mắc kẹt hơn 24 tiếng trong hầm đỗ xe.

Mẫu xe điện Model X (Ảnh: Tesla).

Nam diễn viên cho biết, sau khi khóa bấm bị hỏng, mọi thứ đều trục trặc. Cụ thể, trước khi đỗ chiếc Tesla Model X trong hầm, anh đã phát hiện việc khóa bấm bị trục trặc. Tuy nhiên, vì có việc bận phải dùng đến xe, anh chưa kịp đi sửa, mà dùng điện thoại điều khiển xe thay cho khóa bấm.

Không lường trước nguy cơ, anh đã đỗ xe ở tầng hầm dưới cùng của gara. Khi quay trở lại lấy xe, anh không thể mở khóa.

Để điện thoại có thể mở khóa xe, cả chiếc Tesla và điện thoại phải kết nối mạng wifi.

"Tesla khuyến cáo rằng tài xế luôn phải mang theo khóa vật lý để phòng trường hợp đỗ xe ở khu vực sóng yếu hoặc không có sóng, như đỗ xe trong nhà", Tesla nêu rõ trên website.

Nam diễn viên Glenn Howerton (Ảnh: FX/IMDb).

Ở tầng dưới cùng của bãi đỗ xe, không có cả sóng điện thoại lẫn mạng. Howerton đã phải gọi Uber để về nhà và tìm giải pháp. Hôm sau, anh mang khóa dự phòng dạng thẻ quay trở lại để lấy xe.

Chiếc thẻ đã mở được cửa, nhưng lại không khởi động được xe. Ban đầu, Howerton đã nghĩ tới việc liên hệ với Tesla để yêu cầu trợ giúp, nhưng không gặp được ai. Sau đó, anh đã gọi cho cả bộ phận bán hàng, kết nối được, nhưng rút cục cũng không ích gì.

"Công nghệ hoàn toàn không giúp được gì tôi. Dịch vụ trợ giúp khẩn cấp (Roadside) của Tesla không giúp được gì, và bộ phận hỗ trợ xe (Vehicle Support) cũng không. Tôi cố gắng liên hệ qua điện thoại với các bộ phận này suốt từ 9 rưỡi sáng đến tận 6 giờ tối", anh chia sẻ trong chương trình phát thanh The Always Sunny Podcast.

Giải pháp của anh là gọi một chiếc xe kéo đặc biệt, với bệ lăn có thể luồn xuống bên dưới bánh, kéo xe ra khỏi hầm, vì mẫu Model X thậm chí không hợp tác với chế độ lai dắt cứu hộ. Howerton cho biết, cuối cùng, những người có mặt tại hầm đỗ xe đã "cứu" được anh.

"Mọi người rất tốt, dễ thương và nhiệt tình. Tôi vốn không nghĩ rằng vẫn có nhiều người tốt như vậy", anh nói.

Hiện chưa có toàn bộ thông tin chi tiết về sự việc, nên khó kết luận liệu đây là vấn đề của Tesla hay/và lỗi do người dùng. Tuy nhiên, Howerton cho biết, Tesla đã mất đi một khách hàng trung thành suốt 10 năm.