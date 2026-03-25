Xe đạp Bugatti có giá đắt hơn một chiếc Toyota Corolla mới

Chiếc xe được sơn hai tông màu khá tinh tế, với màu xanh đặc trưng của Bugatti nổi bật nhất (Ảnh: Bugatti).

Bugatti là thương hiệu nổi tiếng với các mẫu siêu xe nhanh nhất, đắt nhất thế giới, và giờ đây đã quyết định mang niềm đam mê tốc độ của mình vào lĩnh vực xe đạp. Để thực hiện được điều đó, hãng đã hợp tác với Factor Bikes (Anh), một chuyên gia về xe đạp đua.

Sản phẩm hoàn thiện, được đặt tên là Bugatti Factor One, sản xuất giới hạn 250 chiếc trên toàn thế giới và giống như những chiếc xe hơi đường phố của Bugatti, sử dụng các vật liệu độc đáo cao cấp trong cấu tạo của mình.

Dòng chữ Bugatti màu trắng cỡ lớn chạy dọc khung xe (Ảnh: Bugatti).

Chiếc xe có khung hoàn toàn bằng sợi carbon, được thiết kế tối ưu khí động học để giảm lực cản không khí, và được trang trí bằng lớp sơn hai tông màu xanh đặc trưng của Bugatti.

Ngoài khung bằng vật liệu sợi carbon, Factor One còn bao gồm bánh xe siêu nhẹ - chỉ 1.298 gram/cặp, cũng nhờ vào cấu trúc sợi carbon. Thậm chí, cọc yên, đĩa xích, đùi đĩa và lõi đĩa phanh đều bằng sợi carbon. Bugatti và Factor Bikes đã hợp tác với hãng lốp Continental để tạo ra một sản phẩm tùy chỉnh cho mẫu xe này.

Vật liệu sợi carbon xuất hiện khắp nơi (Ảnh: Bugatti).

“Bugatti Factor One không chỉ đơn thuần là một chiếc xe đạp”, người sáng lập Factor Bikes, ông Rob Gitelis, cho biết. “Đây là một tuyên ngôn. Dự án này thách thức chúng ta phải suy nghĩ lại mọi giả định và đẩy các giới hạn kỹ thuật theo cách mà Bugatti đã làm với ô tô trong hơn một thế kỷ”.

Bugatti vẫn giữ kín thông tin về giá cả, nhưng Factor Bikes xác nhận mức khởi điểm là 23.599 USD. Để dễ hình dung hơn, con số này còn cao hơn cả một chiếc Toyota Corolla đời mới (giá khoảng 22.925 USD tại Mỹ).