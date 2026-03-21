Cận cảnh Vespa 946 Horse 2026 - xe tay ga giá hơn nửa tỷ đồng

Về mặt thiết kế, Vespa 946 Horse không có quá nhiều điểm khác biệt so với dòng 946 tiêu chuẩn. Để kỷ niệm năm Bính Ngọ (năm Ngựa), Vespa tạo dấu ấn khác biệt cho xe ở logo móng ngựa màu vàng dưới yên xe.

Logo móng ngựa được thiết kế cách điệu với chữ V ở chính giữa, tượng trưng cho biểu tượng của hãng xe Vespa.

Bên cạnh logo độc quyền cho phiên bản Horse, điểm nhấn còn nằm ở màu sơn nâu ánh kim, đường chỉ thêu màu vàng và các chi tiết bọc da sang trọng.

Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống đèn chiếu sáng trước/sau dạng LED. Phanh chống bó cứng (ABS) hai kênh và kiểm soát lực kéo (ASR) là những tính năng an toàn được trang bị tiêu chuẩn trên dòng 946.

Tương tự các phiên bản 946 đặc biệt khác, bản Horse cũng sử dụng khung xe liền khối, còn các chi tiết như vành xe, tay lái, giá đỡ yên… được làm từ vật liệu nhôm.

Vespa 946 Horse được trang bị động cơ dung tích 150cc, sản sinh công suất 12,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12,8Nm.

So với các phiên bản 946 đặc biệt khác, 946 Horse không có quá nhiều chi tiết khác biệt. Với những phiên bản như 946 Dior, 946 Dragon…, xe thường được đi kèm bộ decal độc quyền hoặc các chi tiết tạo điểm nhấn rõ nét. Trong khi đó, chiếc 946 Horse được gắn decal hiển thị số hiệu của phiên bản đặc biệt ở dưới yên xe.

Vespa 946 Horse nằm trong chuỗi sản phẩm đặc biệt kỷ niệm năm âm lịch tại các quốc gia châu Á. Trước đó, hãng xe Italy đã cho ra mắt các phiên bản 946 năm Thỏ (2023), 946 năm Rồng (2024) và 946 năm Rắn (2025). Tất cả các phiên bản đặc biệt này đều được sản xuất với số lượng giới hạn.

Giá bán chính hãng của Vespa 946 Horse là 550 triệu đồng. Tuy nhiên, một cơ sở kinh doanh xe máy tư nhân tại TPHCM rao bán mẫu xe này với giá khoảng 590 triệu đồng. Mức giá trên tương đương với một chiếc SUV hạng B như Mitsubishi Xforce.

Do được sản xuất với số lượng giới hạn và mang tính sưu tầm, những chiếc 946 phiên bản đặc biệt thường có giá bán đội lên khá cao.