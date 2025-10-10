Xe châu Âu Dacia Hipster có thiết kế "đủ dùng", giá quy đổi 450 triệu đồng

Thuộc sở hữu của Renault, thương hiệu Dacia đến từ Romania, đã loại bỏ hoàn toàn các đường nét uốn lượn quen thuộc, thay vào đó là một thiết kế vuông vức cực độ, hướng tới tối đa hóa không gian nội thất.

Dacia Hipster có ngoại hình vuông vức đến từng chi tiết, giống như một chiếc Land Rover Defender thu nhỏ (Ảnh: Dacia).

Hipster chỉ dài 3m, ngắn hơn đáng kể so với ngay cả một chiếc "kei car" của Nhật. Nó gợi liên tưởng đến chiếc Honda N-Box, thậm chí còn nhỏ gọn hơn. Xe cao 1,53m, rộng 1,55m, và có trọng lượng chưa đến 800kg.

Dù kích thước nhỏ bé, Dacia Hipster vẫn có đủ 4 chỗ ngồi đúng nghĩa, cùng một khoang hành lý nhỏ - dung tích 70 lít. Khi gập hàng ghế sau, thể tích chứa đồ tăng lên 500 lít, một con số khá ấn tượng đối với một chiếc xe điện "tí hon".

Đặt cạnh một mẫu SUV khác sẽ thấy rõ sự nhỏ gọn của Hipster (Ảnh: Dacia).

Dung lượng pin chưa được công bố, nhưng với trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ, rõ ràng Hipster không dùng một bộ pin quá lớn. Dacia cho biết xe có tầm hoạt động đủ cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, chỉ cần sạc 2 lần/tuần.

Theo Dacia, khảo sát cho thấy 94% người dùng ô tô ở Pháp lái chưa đến 40km mỗi ngày, tức là khoảng 280km mỗi tuần.

Giống như các mẫu xe thương mại khác của Dacia, chiếc concept vuông vức này được tối giản chi phí đến mức tối đa. Chẳng hạn, cụm đèn hậu hình vuông được gắn luôn vào trong kính sau, không cần thêm lớp kính riêng. Và tương tự thiết kế như trên mẫu Porsche 911 GT3 RS, tay nắm cửa truyền thống được thay bằng dây vải, vừa nhẹ hơn vừa rẻ hơn.

Mẫu concept mới này được hãng mô tả là nỗ lực nhằm “tái định nghĩa xe điện phổ thông của tương lai” (Ảnh: Dacia).

Để tối ưu không gian bên trong xe và đảm bảo sự thoải mái cho người ngồi, Dacia trang bị cho Hipster hàng ghế liền phía trước. Ghế được bọc vải lưới, giúp tiết kiệm chi phí, trong khi tựa đầu cho cả hàng ghế trước và sau được thiết kế rời.

Dù có nội thất tối giản, Dacia vẫn không bỏ qua yếu tố an toàn, trang bị cho xe đầy đủ túi khí cho người lái và người ngồi phía trước.

Không chỉ có không gian rộng rãi so với kích thước nhỏ bé, Hipster còn có tính thực dụng cao. Bên trong xe có tới 11 điểm neo, để gắn các phụ kiện như giá để cốc, đèn phụ, loa Bluetooth di động hay thậm chí là bệ tỳ tay.

Với tiêu chí tối giản, Dacia Hipster không có màn hình trung tâm mà chỉ có đế gắn điện thoại thông minh.

Hipster được thiết kế theo tiêu chí đủ dùng, không thừa thãi, không phức tạp, không tốn kém. Chiếc xe này về cơ bản giống như kei car phong cách châu Âu.

Dù kích thước nhỏ nhưng Hipster có thiết kế vuông vức, trần cao, nên không gian bên trong xe khá thoáng (Ảnh: Dacia).

Chiếc xe concept này ra mắt trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc áp dụng bộ quy định riêng cho xe điện siêu nhỏ, giúp các hãng xe giảm bớt yêu cầu kỹ thuật so với ô tô điện tiêu chuẩn, qua đó hạ giá thành sản xuất. Nhờ vậy, các mẫu xe điện giá dưới 20.000 euro (khoảng 600 triệu đồng) vẫn có thể sinh lợi cho nhà sản xuất, đồng thời mang lại lựa chọn giá rẻ hơn cho người tiêu dùng.

Dự kiến Dacia Hipster sẽ có giá bán dưới 15.000 euro tại châu Âu, tương đương 450 triệu đồng.