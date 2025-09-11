Xem trước mẫu xe điện nhỏ nhất của Hyundai

Vào thời điểm Triển lãm Ô tô Munich tại Đức sắp kết thúc, Hyundai bất ngờ hé lộ chiếc Concept Three dự kiến sẽ chính thức đi vào sản xuất vào năm 2026 với hình thức hầu như không thay đổi.

Mẫu xe điện cỡ nhỏ của Hyunda có kiểu dáng coupe thể thao (Ảnh: Hyundai).

Nhiều khả năng mẫu xe này sẽ mang tên Ioniq 3, bắt đầu sản xuất tại châu Âu vào năm sau, cạnh tranh với VW ID. Golf sắp ra mắt, và với chiều dài 4.288mm, Ioniq 3 sẽ có kích thước tương đương đối thủ, nhưng nhìn trẻ trung, năng động hơn.

Hyundai gọi Concept Three là một chiếc Aero Hatch, với thiết kế kết hợp giữa mui xe thể thao, sự tương phản thị giác từ những đường nét giao nhau được tạo ra bởi ngôn ngữ thiết kế “Nghệ thuật thép”, cùng với cửa sổ sau dựng đứng, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và tính thực dụng.

Chiếc xe gợi nhắc chiếc Veloster trước đây, nhưng có thiết kế hai cửa sau thay vì một (Ảnh: Hyundai).

Ông Simon Loasby, Giám đốc Trung tâm Thiết kế Hyundai, chia sẻ rằng các mẫu xe điện sản xuất thực tế thường sẽ không có ngoại hình hiếu chiến hoặc có cửa sau kiểu cánh chim, nhưng các chi tiết như bộ khuếch tán gió phía sau, cánh lướt gió sau trong suốt và vòm bánh xe cỡ lớn có thể sẽ xuất hiện trên phiên bản hiệu suất cao N trong tương lai.

Không như hầu hết các nhà sản xuất ô tô khác, Hyundai đã áp dụng công nghệ chiếu sáng để tạo nên bản sắc riêng cho những chiếc xe của mình, và Concept Three cũng không phải là ngoại lệ. Hệ thống đèn chiếu sáng Parametric Pixel được sử dụng ở cả hai đầu xe, nhưng lần này các điểm ảnh (pixel) được tinh chỉnh, với hiệu ứng chuyển màu.

Không gian nội thất lạ mắt của Concept Three (Ảnh: Hyundai).

Bên trong, chiếc Concept Three tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với phong cách nội thất lâu nay của Hyundai. Không có màn hình cảm ứng cỡ lớn; thay vào đó, người lái mang theo các tiện ích riêng để gắn lên bảng điều khiển và tùy chỉnh trải nghiệm. Ghế ngồi dạng bucket như khoang phi thuyền được bọc vải bằng vật liệu bền vững và tay nắm kỳ lạ trên bảng điều khiển khiến người ta liên tưởng đến tay nắm máy hút bụi.

Hyundai chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào, nhưng Ioniq 3 được cho là sẽ có nhiều điểm tương đồng với các mẫu xe như EV4 của người anh em Kia, tức là sẽ sử dụng hệ thống điện 400V thay vì 800V, nhưng có cả cấu hình động cơ đơn và kép. Có hai tùy chọn pin, dự kiến bản cao cấp nhất sẽ có phạm vi hoạt động khoảng 628km/lần sạc.