Xe điện Trung Quốc giá quy đổi chỉ 100 triệu đồng, có thể thay thế ba gác

Ngày 16/3, Matrix Motors - công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực xe điện của Trung Quốc đã ra mắt phiên bản 2023 của mẫu minivan chạy điện Matrix 01. Thương hiệu này có tên tiếng Anh là Matrix, còn tiếng Trung là Chengshi (橙仕).

Xe có thiết kế vuông vức để tối ưu không gian chứa đồ bên trong (Ảnh: Autohomecar).

Matrix 01 được thiết kế chủ yếu phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa quãng đường ngắn trong thành phố. Phiên bản 2023 dài 3.490mm, rộng 1.465mm và cao 1.685mm, chiều dài cơ sở 2.350mm. Xe có duy nhất hàng ghế trước và khoang phía sau có dung tích 2.300 lít, có thể tăng lên 2.600 lít nếu bỏ ghế phụ.

Xe nhỏ, giá rẻ, thiết kế đơn giản, nhưng Matrix 01 EV có camera lùi - trang bị cực kỳ thiết thực đối với một chiếc minivan chở hàng.

Ngay cả cửa sổ cũng được làm vuông vức (Ảnh: Autohomecar).

Thiết kế 2 ghế hoàn toàn phù hợp với mục đích chính của xe là chở hàng (Ảnh: Autohomecar).

Xe có công suất tối đa 15kW (20 mã lực) và mô-men xoắn 90Nm. Cụm pin LFP có công suất 10,36kWh, cho xe khả năng chạy 120km theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc. Trước đây, xe có trang bị cụm pin lớn hơn - 20,72kWh, đủ để xe chạy 220km sau mỗi lần sạc, nhưng phiên bản 2023 này không còn.

Với hệ thống sạc công suất 3,3kW, có thể sạc đầy pin trong 4 tiếng, còn với sạc chậm hơn, thời gian là 8 tiếng.

Giá xe khởi điểm chỉ 29.800 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) cho phiên bản Light 1.5kW 2023 thiết kế một ghế, và cao nhất là bản Exclusive 3.3kW 2023 thiết kế 2 ghế - 39.800 nhân dân tệ (136 triệu đồng).

Mức giá trên rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm Matrix 01 EV ra mắt lần đầu vào năm 2021 - giá 46.665 nhân dân tệ (160 triệu đồng).

Xe được trang bị sẵn camera lùi, thuận tiện cho việc di chuyển và bốc dỡ hàng trong thành phố (Ảnh: Autohomecar).

Theo trang CarNewsChina, Matrix cho biết Bưu điện Trung ương Trung Quốc đã đặt hàng 10.000 chiếc Matrix 01 EV.

Xe ba bánh là phương tiện vận chuyển hiệu quả nhất ở Trung Quốc từ nhiều thập kỷ nay. Lý do là loại xe này có thể luồn lách trên những con phố hẹp nhất, chi phí vận hành cực thấp, chi phí bảo dưỡng nhỏ và chạy bằng điện, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, nhược điểm của xe ba bánh là không an toàn, dễ gặp tai nạn, do người lái khó quan sát phía sau và không được trang bị các tính năng hiện đại để hỗ trợ người lái.

Với giá bán phải chăng và thông số kỹ thuật không tệ, Matrix 01 EV mang trên vai sứ mệnh từng bước thế chỗ xe ba bánh trên đường phố. Matrix Motors thậm chí cho biết đã mời các công nhân bốc xếp, người lái xe ba gác tham gia vào quá trình thiết kế, nhằm mang đến sản phẩm có tính ứng dụng cao.