Xe ben chạy cắt mặt xe khách để sang đường bất chấp nguy hiểm

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 19/1 ở Lạng Sơn.

Xe ben đè vạch liền, tạt đầu ô tô khách để sang đường bất chấp nguy hiểm (Video: OFFB).

Việc xe ben bất ngờ rẽ trái để sang đường như trong clip trên đã đẩy xe có camera hành trình vào thế nguy hiểm, vì nếu tài xế giữ thẳng lái thì có nguy cơ đâm vào xe ben, nhưng nếu đánh lái sang trái theo phản xạ để tránh thì có nguy cơ đấu đầu xe ở làn đối diện.

Ngoài ra, vạch kẻ liền màu vàng trên đoạn đường trong clip có vẻ như là vạch 1.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT. Đó là dạng vạch đơn, nét liền, dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều (vạch tim đường); xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô đè vạch liền màu vàng (không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường) sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng nếu không gây tai nạn giao thông, hoặc bị phạt tiền 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe nếu gây tai nạn giao thông.

"Tôi nhớ cách đây không lâu ở Thanh Hóa cũng có tình huống tương tự trong clip, nhưng không được may mắn như vậy, mà đã dẫn tới một tai nạn thảm khốc khiến một người thiệt mạng oan, các xe hư hỏng nặng. Thế nhưng dường như một số tài xế vẫn không rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân", tài khoản Minh Tú nêu ý kiến.

Tài khoản Hoàng Quân bổ sung: "Những bài học kinh nghiệm từ tình huống thực tế của người khác dường như không đủ khiến một số tài xế lái xe cẩn thận hơn. Theo tôi, CSGT nên phạt nghiêm hành vi lái xe nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao như thế này. Mức phạt 500.000 đồng không phải quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ nếu so với thu nhập hằng ngày của tài xế".

Trước đó, vào ngày 5/1 tại Km31+600 quốc lộ 47B, thuộc địa phận xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, một xe tải đã chuyển hướng bất ngờ ở tốc độ cao, dẫn tới va chạm với xe đầu kéo đang đi thẳng. Sau đó, xe đầu kéo lao sang bên trái đường, lật thùng container vào ô tô con, khiến tài xế ô tô con tử vong tại chỗ và 1 người khác bị thương.