VinFast bắt tay Autobrains phát triển công nghệ xe tự lái

Xe điện VF 9 (Ảnh: VinFast).

VinFast công bố hợp tác với Autobrains để phát triển hệ thống lái tự động. Theo đánh giá của một số chuyên gia, cách tiếp cận này có nét tương đồng với Tesla, khi ưu tiên tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian đưa công nghệ xe tự hành vào ứng dụng thực tế tại Việt Nam.

Theo Reuters, trọng tâm của thỏa thuận là xây dựng kiến trúc Robo-Car chi phí thấp, nhằm giảm phụ thuộc vào các công nghệ phần cứng đắt tiền vốn đang là rào cản lớn đối với việc phổ cập xe tự hành.

Sau giai đoạn đầu tư lớn nhưng tiến độ thương mại hóa còn hạn chế, VinFast lựa chọn hướng đi dựa trên thị giác máy tính, thay vì sử dụng LiDAR và bản đồ độ phân giải cao (HD Maps). Giải pháp này sử dụng các camera tiêu chuẩn kết hợp chip xử lý để nhận diện môi trường xung quanh, tương tự cách tiếp cận mà Tesla đang theo đuổi.

Việc giản lược phần cứng giúp giảm chi phí sản xuất và phù hợp hơn với các dòng xe thương mại, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về độ chính xác của thuật toán trong điều kiện giao thông phức tạp.

Theo thông tin công bố, kiến trúc Robo-Car đang được nghiên cứu với cấu hình gồm 7 camera và một chip xử lý thiết kế tối giản. Hệ thống này hiện được thử nghiệm trên hai mẫu VF 8 và VF 9, trước mắt nhằm hoàn thiện các tính năng hỗ trợ lái cấp độ 2, sau đó mới xem xét mở rộng lên các cấp độ tự hành cao hơn.

Các thử nghiệm đang được triển khai trong phạm vi kiểm soát tại Hà Nội để hiệu chỉnh thuật toán cho điều kiện giao thông tại Việt Nam, trước khi mở rộng sang các địa bàn khác và một số thị trường nơi VinFast đang hoạt động.

Việc hợp tác với Autobrains cho thấy VinFast đang điều chỉnh chiến lược phát triển công nghệ theo hướng thực dụng hơn, tập trung vào khả năng triển khai và chi phí, thay vì theo đuổi các giải pháp công nghệ phức tạp ngay từ đầu.