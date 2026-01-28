Toyota Hilux 2026 về đại lý sát ngày ra mắt, thêm sức đấu Ranger và Triton

Toyota Hilux 2026 xuất hiện tại miền Trung (Ảnh: Mai Lan).

Sáng 28/1, Hilux 2026 xuất hiện trước một đại lý Toyota khu vực miền Trung. Xe có màu sơn trắng và mang thiết kế tương tự với 2 chiếc đã trưng bày trong một sự kiện nội bộ của hãng xe Nhật cách đây không lâu. Toyota Hilux 2026 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào sáng mai 29/1.

Một tháng trở lại đây, xe được các đại lý Toyota trên toàn quốc nhận đặt cọc với 3 phiên bản: 2.8 MT 4x2, 2.8 AT 4x2 và 2.8 AT 4x4, giá bán dự kiến dao động 640-903 triệu đồng.

Toyota Hilux 2026 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 29/1 (Ảnh: Mai Lan).

Mức giá này gây bất ngờ vì thấp hơn đời cũ (668-913 triệu đồng) đang bán ở Việt Nam và cũng thấp hơn các biến thể cabin kép của chính Hilux 2026 tại Thái Lan (dao động 895.000-1.366.000 baht, quy đổi tương đương từ 727 triệu đến 1,11 tỷ đồng).

Chiếc xe trong bài viết nhiều khả năng thuộc phiên bản 2.8 AT 4x2 vì trang bị hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Có thể nhận ra điều này thông qua cần số, đồng thời không có cụm phím chọn chế độ gài cầu và không có nút bấm khóa vi sai.

Cả 3 phiên bản dùng chung động cơ dầu 2.8L, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 402-500 Nm.

Nội thất lấy cảm hứng từ Land Cruiser Prado thế hệ mới (Ảnh: Mai Lan).

Xe trang bị đèn pha LED, đèn sương mù, mâm 17 inch sơn đen. Hai bên nắp capo gắn 2 tấm ốp nhựa kèm dòng chữ “Off road”. Khoang cabin lột xác về thiết kế, lấy cảm hứng từ Land Cruiser Prado thế hệ mới.

Bản 2.8 AT 4x2 chỉ dùng màn hình giải trí 8 inch, không phải loại 12,3 inch như bản cao cấp nhất. Đồng hồ tích hợp màn hình màu 7 inch. Bên cạnh đó là điều hòa một vùng, ghế bọc nỉ, ghế chỉnh cơ, phanh tay cơ và có kiểm soát hành trình Cruise Control.

Hiện chưa rõ danh sách trang bị an toàn trên Hilux 2.8 AT 4x2, chỉ biết ở bản cao cấp nhất sẽ có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ 3.0 mới nhất.

Toyota Hilux 2026 được kỳ vọng sẽ cải thiện sức cạnh tranh trước Ranger và Triton (Ảnh: Đại lý Toyota).

Toyota Hilux là mẫu bán tải bán chạy ở Thái Lan, liên tục cạnh tranh vị thế top 1 với Isuzu D-Max. Trong khi đó, thị hiếu người dùng Việt ở nhóm xe bán tải dồn vào Ford Ranger. Năm 2025, mẫu xe Mỹ đạt mức tiêu thụ 18.692 xe, vượt xa Mitsubishi Triton (4.303 xe) và Toyota Hilux (3.501 xe).

Việc ra mắt thế hệ mới khó có thể giúp Toyota Hilux lật đổ ngôi vương của Ford Ranger, nhưng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc cải thiện doanh số, cạnh tranh vị trí “á quân” với đối thủ đồng hương Mitsubishi Triton.