Tài xế dừng ô tô ở khúc cua... để mua ngô, đẩy xe khác vào nguy hiểm

Tình huống diễn ra vào ngày 17/1 trên quốc lộ 3C, đoạn qua xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và được camera hành trình của một ô tô khác ghi lại.

Tài xế dừng ô tô ở ngay khúc cua... để mua ngô, đẩy xe khác vào nguy hiểm (Video: Hiếu Trần).

Việc dừng, đỗ xe ở khúc cua rất nguy hiểm vì là vị trí khuất tầm nhìn, nhất là trên đường hẹp, chỉ có một làn xe chạy ở mỗi chiều. Trong trường hợp trên, nếu xe có camera hành trình là ô tô tải chở hàng nặng hoặc xe container thì khó có thể phanh dừng lại ngay để tránh, dù đang đi chậm.

Tình huống trên cũng cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát tốc độ khi lái xe trên những đoạn đường cong, nhiều khúc cua liên tiếp để có thể kịp thời xử lý khi gặp chướng ngại vật bất ngờ.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định 14 vị trí mặc định cấm dừng, đỗ xe, ngay cả khi không có biển cấm; trong đó có đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất, và tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới.

Nếu vi phạm quy định trên, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe nếu không gây tai nạn, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Nếu dừng đỗ xe sai quy định mà gây ùn tắc giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; còn nếu gây tai nạn giao thông thì mức phạt là 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.