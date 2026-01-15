Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 13/1 tại một ngã tư ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ).

Xe bán tải tan nát sau khi lao thẳng vào ô tô tải ở ngã tư (Nguồn video: OFFB).

Va chạm ở tốc độ cao với ô tô tải đã khiến chiếc xe bán tải văng xa, vỡ nát toàn bộ phần đầu, hư hỏng nặng phần đuôi.

Đối với lỗi không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe nếu không gây tai nạn, và bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe nếu gây tai nạn.

Hơn cả các mức phạt là sự nguy hiểm mà hành vi này có thể gây ra.

"Xem kỹ thì thấy tài xế xe tải bị khuất tầm nhìn bên phải, lại đang đèn xanh thì càng dễ chủ quan "mát ga", không ngờ có xe bán tải vượt đèn lao vào ngã tư. Phía đối diện xe tải còn có người đi xe máy, may mà không có thêm va chạm nào", tài khoản Quang Minh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Hữu Tiến bổ sung: "Hai xe đều lao quá nhanh khi vào giao lộ. Kể cả khi phía xe tải đang là đèn xanh thì vẫn cần giảm tốc độ khi qua ngã tư và chú ý quan sát. Cũng cần phải nhắc tới thùng container để ở góc ngã tư gây cản trở tầm nhìn".

Tài khoản Đức Linh đồng tình: "Cả 4 góc của ngã 4 đều khuất tầm nhìn, nên khi đi qua đây, mọi người nên dừng hẳn lại để quan sát hai bên, thấy đủ an toàn hãy di chuyển".