Đế chế 20 năm lung lay: Trung Quốc sắp vượt Nhật Bản về doanh số ô tô

Trung Quốc ghi nhận doanh số và xuất khẩu xe điện ấn tượng trong năm 2025 (Ảnh: Youhu).

Theo một báo cáo của Nikkei China dựa trên dữ liệu đến hết tháng 11, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc được dự báo sẽ có doanh số toàn cầu trong năm 2025 cao hơn Nhật Bản. Việc này sẽ được xác nhận sau khoảng một tháng nữa, và nếu đúng, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc vượt Nhật Bản về doanh số ô tô hằng năm, chấm dứt hơn 20 năm thống trị của Nhật trên thị trường toàn cầu.

Dự báo này, dựa trên số liệu công bố của các hãng xe cùng dữ liệu từ S&P Global Mobility, cho rằng trong năm 2025, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc bán khoảng 27 triệu xe trên toàn thế giới, trong khi doanh số của các hãng Nhật Bản chỉ đạt chưa tới 25 triệu xe.

Các con số trên bao gồm cả xe du lịch và xe thương mại, cả doanh số nội địa lẫn xuất khẩu. Việc phân bổ doanh số được thực hiện theo quyền sở hữu doanh nghiệp và quốc tịch thương hiệu, trong đó, các liên doanh 50:50 được tính theo thương hiệu gắn trên xe bán ra.

Thị trường nội địa Trung Quốc được dự báo đóng góp khoảng 70% tổng doanh số của các hãng xe nước này. Đáng chú ý, xe năng lượng mới (NEV) - bao gồm xe thuần điện (BEV) và xe hybrid sạc ngoài (PHEV) - hiện chiếm gần 60% doanh số xe con tại Trung Quốc.

Các báo cáo trong ngành cho biết BYD và Geely đã lọt vào top 10 hãng xe có doanh số toàn cầu cao nhất năm 2025, trong khi Chery là một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các thị trường nước ngoài.

Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc tiếp tục tăng trong năm 2025. Thị trường Đông Nam Á, vốn từ lâu do các hãng xe Nhật Bản chi phối, được dự báo sẽ ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của xe Trung Quốc, với doanh số khoảng 500.000 xe. Tại châu Âu, doanh số của các hãng xe Trung Quốc được dự báo đạt khoảng 2,3 triệu xe, bất chấp các mức thuế nhập khẩu hiện hành, do sản lượng xuất khẩu bao gồm cả xe PHEV - nhóm không bị áp thuế bổ sung.

Doanh số xe Trung Quốc tại các thị trường mới nổi cũng được kỳ vọng tăng mạnh. Châu Phi có thể đạt 230.000 xe, tăng 32% so với cùng kỳ, trong khi Mỹ Latin được dự báo đạt 540.000 xe, tăng 33%.

Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, từng đạt đỉnh doanh số toàn cầu gần 30 triệu xe vào năm 2018, được dự báo sẽ xếp sau Trung Quốc trong năm 2025. Một số báo cáo cho thấy nhiều thương hiệu Nhật Bản ghi nhận sụt giảm doanh số tại các thị trường trọng điểm, bao gồm Mỹ, đồng thời thị phần tại Trung Quốc tiếp tục bị thu hẹp trước sự vươn lên của các thương hiệu nội địa.

Các con số dự báo cho năm 2025 phản ánh sự thay đổi trong bảng xếp hạng doanh số ô tô toàn cầu dựa trên sản lượng ước tính.