Vừa bán trở lại Việt Nam nhưng mẫu ô tô này mỗi ngày chỉ giao được 1 xe

Phân khúc xe bán tải tháng 3 chào đón sự trở lại của Toyota Hilux sau hơn một năm "vắng bóng" trên thị trường. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa tìm lại được "hào quang" của ngày xưa khi chỉ bán được 10 chiếc trong 11 ngày đầu kinh doanh, qua đó chịu xếp cuối bảng doanh số trong phân khúc.

Toyota Hilux 2023 chính thức được mở bán vào ngày 21/3 (Ảnh: Đào Ngọc Đoàn).

Kết quả này phần nào có thể dự đoán trước do Hilux 2023 được đưa về Việt Nam với chỉ một phiên bản 2.4L 4x2 AT, giá bán lẻ đề xuất 852 triệu đồng, tăng 178 triệu so với đời cũ. Đắt hơn nhưng mẫu xe của Toyota được trang bị ghế nỉ và điều hòa chỉnh cơ, còn thua bản XL 4x2 MT tiêu chuẩn của Ford Ranger.

Trong năm 2021, trước khi tạm ngừng nhập khẩu về Việt Nam, Toyota Hilux là sản phẩm bán chạy thứ 2 trong phân khúc bán tải với doanh số đạt 4.413 xe, xếp sau Ford Ranger (15.650 chiếc).

Ảnh thực tế nội thất của Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT 2023 tại đại lý (Ảnh: Dung Kim).

Sức tiêu thụ của các sản phẩm còn lại trong phân khúc đều tăng trưởng. Trong đó, Ford Ranger tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc với 1.480 xe bán ra, tăng 21,5% so với tháng trước. Thậm chí, mẫu bán tải này bán chạy thứ 2 xét trên toàn thị trường ô tô tại Việt Nam.

Mitsubishi Triton xếp vị trí thứ 2 trong phân khúc với 355 xe được tiêu thụ trong tháng 3, tăng trưởng 143%. Có được kết quả này là nhờ trong tháng vừa qua, nhà sản xuất vẫn kiên trì áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho sản phẩm, tương đương với mức giảm tới 28 triệu đồng.

Ford Ranger ở tháng 3/2023 cũng có khuyến mại giảm giá nhẹ và tặng kèm phụ kiện tại một số đại lý (Ảnh: FVN).

Vị trí thứ 3 trong phân khúc xe bán tải tháng vừa qua lại có sự xáo trộn khi Isuzu D-Max bất ngờ vươn lên với kết quả bán hàng tăng hơn 90%, đạt 117 xe qua đó đẩy Mazda BT-50 xuống xếp hạng thứ 4 dù sức tiêu thụ của mẫu xe này có tăng trưởng.

Sức tiêu thụ của phân khúc xe bán tải tăng trưởng theo xu hướng chung. Sau 2 tháng đầu năm ảm đạm, thị trường ô tô Việt Nam tháng 3 đã có dấu hiệu khởi sắc với tổng cộng 26.266 xe được tiêu thụ, theo kết quả bán hàng được công bố bởi Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA). Con số này tăng 28% so với tháng trước đó nhưng lại giảm 25% so với cùng kỳ năm 2022.