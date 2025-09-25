Thêm trường hợp trẻ tử vong vì bị nhốt trong xe Tesla khi xảy ra hoả hoạn

Trong khi cơ quan chức năng Mỹ đang mở cuộc điều tra về thiết kế tay nắm cửa trên mẫu Model Y, thì tại Đức, một vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến mẫu Model S cũng làm dấy lên lo ngại tương tự về độ an toàn của tay nắm cửa điều khiển điện tử. Dù có cơ chế hoạt động khác nhau, cả hai thiết kế này đều cho thấy những bất cập tiềm tàng trong các tình huống khẩn cấp.

Các vụ tai nạn chết người gần đây làm dấy lên lo ngại về thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn của xe điện và tính an toàn trong cứu hộ (Ảnh: RMP Tesla).

Ngay sau khi cơ quan chức năng Mỹ mở cuộc điều tra về tay nắm cửa xe Model Y sau nhiều vụ việc cha mẹ không thể mở cửa để đưa con ra ngoài, cảnh sát Đức cũng nhận thấy mối liên hệ giữa thiết kế này với vụ tai nạn khiến một tài xế và hai trẻ nhỏ thiệt mạng hồi đầu tháng.

Theo đó, vào ngày 7/9, một chiếc Tesla lao khỏi đường và nhanh chóng bốc cháy. Hình ảnh trên mạng cho thấy đó là mẫu Model S, vốn có tay nắm cửa dạng thò thụt điều khiển điện tử. Theo tờ New York Post, ông Roman Jedrzejewski là người chứng kiến sự việc, đã cố gắng cứu các nạn nhân nhưng không thể mở cửa.

“Tôi chỉ kịp lấy bình cứu hỏa rồi chạy tới, nhưng… chẳng giúp được gì. Tôi muốn cứu người. Tôi đã cố mở cửa xe nhưng cũng không được. Ngọn lửa đã quá nóng, nhưng phía bên phải xe vẫn ổn. Tệ thật, tôi không giúp được gì. Xe mắc kẹt nửa chừng trên cây, ngang tầm đầu người và cháy dữ dội ở phần đầu. Nhưng không tài nào mở ra được. Tôi chỉ muốn kéo bọn trẻ ra ngoài”, ông kể lại với truyền thông Đức.

Một người trong xe là bé gái 9 tuổi đã thoát được. Tuy nhiên, tài xế, một người đàn ông 43 tuổi, cùng hai bé 9 tuổi khác không thể thoát ra và đã tử vong trong biển lửa.

Khi bị ngắt nguồn điện, người ở bên ngoài không thể mở cửa xe có thiết kế ẩn như thế này (Ảnh cắt từ clip).

Theo báo Ruhr Nachrichten của Đức, lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn trong việc khống chế ngọn lửa, do xe liên tục bùng cháy trở lại, nhiều khả năng vì bộ pin đã rơi vào trạng thái giải phóng nhiệt. Chỉ đến khi chiếc xe cháy rụi hoàn toàn, ngọn lửa mới tắt.

Đây không phải lần đầu tiên tay nắm cửa thò thụt của mẫu Tesla Model S được cho là liên quan tới trường hợp tử vong. Vào đầu năm 2019, một người đàn ông ở Mỹ đã tử vong sau khi đâm chiếc Model S của mình vào cây cọ. Cảnh sát được cho là không thể mở tay nắm cửa trước khi ngọn lửa bao trùm chiếc xe.

Trước làn sóng chỉ trích, Tesla cho biết đang phát triển thiết kế tay nắm cửa mới. Các kỹ sư đang nghiên cứu hệ thống nút bấm đơn, kết hợp cơ chế cơ học và điện tử, nhằm giúp việc thoát hiểm dễ dàng hơn, không chỉ cho người lái và hành khách, mà còn cho lực lượng cứu hộ.