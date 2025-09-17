Xe hết pin đột ngột, cha mẹ phải đập cửa kính để cứu con mắc kẹt bên trong

Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) đang điều tra khoảng 174.000 chiếc Tesla Model Y đời 2021 sau khi nhận được thông tin về các trường hợp tay nắm cửa phía sau bị trục trặc. Trong đó, có 9 trường hợp cha mẹ không thể mở cửa sau để tiếp cận con nhỏ. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc pin điện áp thấp bị hỏng mà không có cảnh báo trước cho người lái.

Một số phụ huynh cho biết họ đã rơi vào tình huống nguy hiểm khi con nhỏ bị kẹt trong xe. Có 4 trường hợp phải tự đập kính để đưa con ra ngoài. Họ nằm trong 9 vụ việc đã được báo cáo lên NHTSA về việc cửa sau của xe Model Y hoạt động không đúng cách. Hiện cơ quan này đang xem xét liệu có cần triệu hồi xe hay không, vì lỗi tay nắm cửa có thể gây ra rủi ro an toàn nghiêm trọng.

Hôm 17/9, NHTSA thông báo đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với khoảng 174.000 chiếc Tesla Model Y đời 2021. Các khiếu nại tập trung vào tay nắm cửa sau. Mặc dù xe có chốt mở cửa thủ công bên trong, nhưng trẻ nhỏ thường không thể sử dụng được.

Bên trong xe Tesla Model Y có chốt mở cửa thủ công, nhưng rất khó dùng với trẻ nhỏ (Ảnh: Carscoops).

Theo NHTSA, một số cha mẹ kể rằng họ vừa ra khỏi xe, chưa kịp mở cửa sau để cho con ra thì xe mất điện, khiến họ không thể mở cửa sau được nữa.

“Bị nhốt bên trong xe là việc đặc biệt đáng lo ngại trong các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn khi trẻ em bị mắc kẹt trong xe nóng”, báo cáo của NHTSA cho biết.

Đáng chú ý, các vụ việc đang được NHTSA xem xét không cho thấy xe đã phát đi bất kỳ cảnh báo nào về việc pin sắp cạn.

“Dựa trên đánh giá sơ bộ của ODI, tình trạng này xảy ra khi khóa cửa điện tử không nhận đủ điện áp từ xe. Các hóa đơn sửa chữa cho thấy pin điện áp thấp đã được thay thế sau sự cố. Tuy nhiên, không có báo cáo nào ghi nhận người dùng thấy cảnh báo pin điện áp thấp trước khi tay nắm cửa ngoài ngừng hoạt động”, báo cáo điều tra sơ bộ nêu rõ.

Cuộc điều tra là bước đầu tiên trước khi tiến hành triệu hồi xe (nếu có), và nó nối dài danh sách các cuộc điều tra an toàn đối với Tesla trong những năm gần đây. Hãng xe điện này đã nhiều lần bị phàn nàn về các vấn đề an toàn, từ thiết kế đến tính năng Autopilot và Full Self-Driving (Supervised). Các nhà sản xuất ô tô khác cũng gặp phải vấn đề tương tự ở cả Mỹ và các nước khác.

Ford từng gặp rắc rối với hệ thống cửa điện tử.

Malcolm Gordon, chủ một chiếc ô tô điện Mustang Mach-E ở Los Angeles (Mỹ) khi đang làm việc vào ngày 10/1 thì nhận được một cuộc điện thoại của vợ báo rằng đứa con mới 9 tháng tuổi của họ bị nhốt trong xe, không thể mở cửa.

Theo đó, vợ anh dừng xe tại một trạm sạc ở khu vực thung lũng San Fernando, khi nhiệt độ ngoài trời đang là khoảng 27 độ C. Cô chở theo bé sơ sinh đi đón con trai lớn. Khi cô dừng lại, chiếc Mach-E đời 2021 hiển thị còn 25% pin. Cô xuống xe, đóng cửa, rồi đi vòng sang bên kia để bế con ra khỏi xe. Và đó là khi sự hoảng loạn bắt đầu.

Giống như nhiều mẫu xe điện đời mới khác, Mach-E không có tay nắm cửa truyền thống ở bên ngoài, mà chỉ có một nút nhỏ hình tròn trên trụ cửa có thể kích hoạt mô-tơ điều khiển cánh cửa. Sau đó, bạn phải kéo tay nắm màu đen ở gần chân cửa kính để mở cửa.

Tay nắm cửa được giấu chìm trong thân xe, chỉ bật mở khi được kích hoạt (Ảnh: Carscoops).

Có thể mở khóa xe bằng nút bấm, bằng ứng dụng FordPass, hoặc bằng cách bấm mật khẩu trên cánh cửa. Tuy nhiên, trong trường hợp của gia đình Gordon, cả việc dùng khóa bấm lẫn ứng dụng cài trong điện thoại đều không mở được cửa xe.

Gordon lập tức rời văn phòng để tới chỗ vợ con, đồng thời gọi điện nhờ sự hỗ trợ của AAA - tổ chức cứu hộ khẩn cấp trên đường. Nhân viên cứu hộ đã mang theo các dụng cụ phá cửa nhưng vẫn không thể làm tay nắm cửa bật mở. Nhân viên cứu hộ của Ford cũng đã tới nhưng không giúp được gì.

Không còn cách nào khác, vợ chồng Gordon đã quyết định khẩn trương đập vỡ kính để mở cửa xe bằng lẫy bên trong cửa, giải cứu con.

Mẫu Mustang Mach-E đã bị kiện trước khi NHTSA vào cuộc, dẫn đến cả lệnh triệu hồi và ngừng bán. Trong trường hợp này, giải pháp của Ford là cập nhật phần mềm để xe có cảnh báo rõ ràng hơn khi pin điện áp thấp sắp cạn. Có thể Tesla cũng sẽ đi theo hướng này.