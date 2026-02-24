Lô VW Teramont Pro đầu tiên về Việt Nam, giá dự kiến cao nhất 2,888 tỷ đồng

Volkswagen Teramont Pro và Pro Max tại Việt Nam (Ảnh: Volkswagen).

Những chiếc Volkswagen Teramont Pro đầu tiên đã về đến Việt Nam để chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức vào cuối tháng sau. Xe có 2 phiên bản, bao gồm Pro và Pro Max, giá dự kiến lần lượt 2,799 tỷ đồng và 2,888 tỷ đồng. Xe nhập Trung Quốc.

Teramont Pro sẽ thay thế Teramont nhập Mỹ mà Volkswagen Việt Nam đang kinh doanh. Thế hệ mới ra mắt thị trường Trung Quốc đầu năm 2025, do liên doanh SAIC-Volkswagen phát triển và sản xuất.

Thông số của Teramont Pro dành cho thị trường Việt Nam cũng dần được hé lộ. Cả hai phiên bản dùng chung động cơ EA888 2.0T thế hệ thứ 5, kết hợp hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion, cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm.

Bảng táp lô không có màn hình bên phụ như thị trường Trung Quốc (Ảnh: Volkswagen).

So với thị trường Trung Quốc, phiên bản dành cho thị trường Việt Nam không có màn hình ở táp lô bên phụ, chỉ có màn hình giải trí trung tâm và màn hình cụm đồng hồ. Hàng ghế sau cũng không có tùy chọn 3 màn hình.

Điểm đáng chú ý trên Teramont Pro là ghế phụ phía trước tích hợp tấm đỡ bắp chân. Hãng xe Đức gọi đây là "Queen Seat".

Ghế phụ phía trước có tấm đỡ bắp chân (Ảnh: Volkswagen).

Công nghệ an toàn đầy đủ với 9 túi khí và gói ADAS mang tên IQ.Drive, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo người lái mất tập trung, camera toàn cảnh...

Volkswagen Teramont Pro thuộc phân khúc SUV cỡ E phổ thông, cạnh tranh trực tiếp Hyundai Palisade giá từ 1,469 tỷ đồng và Toyota Land Cruiser Prado giá 3,46 tỷ đồng, cùng với đó là sự hiện diện của mẫu xe thuần điện VinFast VF 9, giá từ 1,499 tỷ đồng.

Lâu nay, phân khúc SUV cỡ E tại Việt Nam không phải mảnh đất màu mỡ để khai thác doanh số. Năm 2025, Hyundai bán được 1.168 chiếc Palisade, giảm 26,5%. Trong khi đó, Ford đã ngừng kinh doanh dòng xe Explorer từ giữa năm ngoái.