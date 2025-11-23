VinFast VF 3 nâng cấp nhỏ tại Việt Nam, đã có Apple CarPlay và Android Auto

Phía đại lý cho biết, phiên bản mới của VinFast VF 3 đã có mặt tại nhiều showroom. Đây là biến thể nâng cấp nhỏ, bổ sung tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto giống xe tại Indonesia. Vô-lăng mới được khoét hai hốc, tích hợp nút đàm thoại rảnh tay.

Những nâng cấp mới tuy không quá lớn, nhưng giúp VinFast VF 3 hoàn thiện hơn trong việc phục vụ người dùng (Ảnh: Đại lý VinFast).

Cùng với trang bị mới, giá bán của VinFast VF 3 cũng được điều chỉnh tăng 3 triệu đồng, từ 299 triệu lên 302 triệu đồng.

Về khả năng vận hành, VinFast VF 3 mới vẫn sử dụng khối động cơ điện có công suất 30kW (quy đổi khoảng 40 mã lực), đi kèm bộ pin LFP 18,64kWh hỗ trợ sạc nhanh 10-70% trong 36 phút. Theo công bố của hãng xe Việt, mẫu mini SUV này có phạm vi hoạt động tới 210km sau mỗi lần sạc đầy.

Thiết kế nội/ngoại thất của VinFast VF 3 mới vẫn giữ nguyên. Xe vẫn có ưu đãi 4% giá niêm yết và miễn phí tùy chọn màu nâng cao (Ảnh: Đại lý VinFast).

Nhờ giá bán dễ tiếp cận, kích thước nhỏ gọn phù hợp với môi trường đô thị cùng nhiều chính sách ưu đãi, VinFast VF 3 đang là mẫu xe “hút” khách nhất Việt Nam. Sau 10 tháng đầu năm, mẫu xe này tiêu thụ được tổng cộng 36.005 chiếc, có cơ hội trở thành xe bán chạy nhất năm.

Ngoài VF 3, VinFast còn có mẫu xe chủ lực doanh số khác là VF 5, với lũy kế 10 tháng đạt 35.406 chiếc. Ngoài ra, Limo Green - mẫu MPV thuần điện của hãng xe Việt - cũng đang tạo sức hút lớn sau khi chính thức được bàn giao, với kết quả bán hàng đạt 4.160 xe, liên tục bán vượt Mitsubishi Xpander.