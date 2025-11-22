VinFast VF 7 từ đánh giá người dùng: Tăng tốc ấn tượng, ADAS ổn định

Ghi điểm ở ngoại hình và khả năng vận hành

Trong bối cảnh người dùng Việt ngày càng ưu tiên xe gầm cao, phân khúc C-SUV đang chứng kiến mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các thương hiệu.

Để nổi bật, các mẫu xe cần hội tụ những yếu tố như thiết kế đẹp, vận hành ấn tượng, trang bị an toàn vượt trội, đầy đủ công nghệ thông minh… Trong nhóm này, VinFast VF 7 là một trong những lựa chọn được đánh giá hội tụ đầy đủ các yếu tố đó.

Anh Đỗ Ngọc Sơn (Hà Nội) cho biết, với một người làm việc lâu năm trong ngành công nghệ như anh, yêu cầu về một chiếc ô tô hiện đại thường cao hơn so với tiêu chuẩn thông thường. Đó là lý do anh lựa chọn VF 7 sau khi so sánh kỹ với những mẫu xe cùng tầm giá, đến hiện tại anh vẫn luôn hài lòng với quyết định của mình.

Anh Sơn đánh giá cao thiết kế của VF 7. Bên cạnh hàm lượng trang bị tốt, khả năng vận hành của mẫu C-SUV thuần điện này cũng là yếu tố quan trọng thuyết phục khách hàng khó tính như anh, nhất là khả năng tăng tốc ấn tượng đầy phấn khích.

VF 7 được nhiều người dùng đánh giá cao (Ảnh: VinFast).

Riêng về trải nghiệm lái, với anh Hoàng Dũng, reviewer (người đánh giá) của kênh Gen Z Việt, VinFast VF 7 đã đem tới nhiều cảm xúc ấn tượng trong chuyến đi gần 1.000km từ TPHCM ra Phú Quốc. “Xe tăng tốc rất nhanh, đạp nhẹ là từ 60km/h lên 90km/h chỉ trong thời gian ngắn. Cầm lái VF 7 thật sự rất đã”, anh Dũng nói.

Trong khi đó, reviewer của kênh “Đông ngủ 8 tiếng” lại có trải nghiệm khó quên với những tính năng thông minh của VinFast VF 7 khi vượt bão trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. “ADAS (hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao) vẫn kiểm soát tốt ngay cả khi tôi gần như không nhìn thấy gì, duy trì tốt khoảng cách với xe phía trước, giữ ổn định và thậm chí thực hiện chuyển làn rất mượt ở tốc độ 90km/h”, anh kể lại.

Mặt khác, nhiều khách hàng còn đánh giá cao sự ổn định và tính cầu thị của hãng xe Việt, khi có nhiều bản cập nhật giúp cải thiện chất lượng của VF 7. “Thỉnh thoảng cập nhật phần mềm mới là xe lại có tính năng mới hoặc cải thiện các tính năng cũ. Hiện tại, xe hoạt động ổn định và rất đáng tin cậy”, anh Đỗ Ngọc Sơn bổ sung.

Tối ưu từng hành trình, giảm thiểu mọi gánh nặng chi phí

Ngoài việc sở hữu hàm lượng trang bị và khả năng vận hành vượt trội, VinFast VF 7 còn đem lại lợi ích kinh tế về lâu dài cho người dùng. Hãng xe Việt đang có chính sách miễn phí sạc pin kéo dài đến năm 2027. Đồng thời, hệ thống trạm sạc của VinFast có độ phủ khắp toàn quốc, giúp khách hàng không phải thay đổi thói quen quá nhiều khi chuyển đổi “xanh”.

Chi phí bảo dưỡng của VinFast VF 7 cũng là một điểm cộng với người dùng, khi quãng đường cho mỗi lần bảo dưỡng kéo dài tới 12.000km, đồng thời chi phí cho mỗi lần bảo dưỡng ở mức hợp lý.

“Xe điện có cấu tạo đơn giản, ít hao mòn. Thêm vào đó, VF 7 được bảo hành xe và pin với thời hạn 10 năm hoặc 200.000km nên đi thoải mái, ít phải bận tâm”, anh Nguyễn Đức Anh, một chủ xe tại Hà Nội, chia sẻ.

Ngoài lợi thế lớn từ thiết kế tới vận hành, điều khiến nhiều khách hàng quyết định mua VF 7 trong thời điểm hiện tại là mức chi phí hợp lý để sở hữu VF 7.

Cụ thể, người mua hiện được ưu đãi 4% giá bán theo chính sách "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3; ưu đãi lên tới 75 triệu đồng cho khách hàng đổi xe xăng, lên đời xe điện; tặng thêm 35 triệu đồng cho khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TPHCM (dưới dạng điểm VinClub); thêm ưu đãi tới 50 triệu đồng dành riêng cho phiên bản VF 7 Plus. Tổng chi phí lăn bánh theo tính toán chỉ khoảng 700 triệu đồng.

Sự cộng hưởng giữa chất lượng và ưu đãi đang khiến VF 7 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng.