VinFast và Ford chia nhau danh sách 10 xe bán chạy tháng 1

Kết thúc tháng đầu năm, danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam vẫn xuất hiện những cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, hầu hết sản phẩm trong bảng xếp hạng đều ghi nhận doanh số sụt giảm theo xu hướng chung của thị trường.

Dẫn đầu toàn thị trường tiếp tục là VinFast Limo Green, dù lượng xe bán ra giảm 65% so với tháng trước. Với hơn 3.800 xe được bàn giao, mẫu MPV thuần điện này vẫn có màn khởi đầu năm đáng chú ý.

Xếp sau Limo Green lần lượt là VF 3, VF 5 và VF 6, cho thấy sức hút rõ rệt của các sản phẩm thương hiệu Việt với khách hàng trong nước. Kết quả này phần nào đến từ chính sách miễn phí sạc điện kéo dài đến năm 2029, cùng các chương trình ưu đãi giá bán.

Bên cạnh VinFast, Ford cũng gây chú ý khi có 3 sản phẩm góp mặt trong top 10, gồm Territory, Everest và Ranger. Dù không đạt thứ hạng cao, cả ba mẫu xe này đều dẫn đầu phân khúc của mình.

Ba vị trí còn lại thuộc về xe Nhật, chia đều cho Mazda và Mitsubishi. CX-5 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phân khúc C-SUV. Trong khi đó, Xpander và Xforce dù xếp sau các mẫu VinFast ở bảng tổng, vẫn duy trì sức hút tốt trong phân khúc riêng.

Hai cái tên rời khỏi bảng xếp hạng tháng 1 là Mitsubishi Destinator và Toyota Vios, nhường chỗ cho Ford Territory và Everest. Destinator bị ảnh hưởng bởi nguồn cung, còn Vios suy giảm sức cạnh tranh khi hãng giảm mức hỗ trợ lệ phí trước bạ xuống 50%, thay vì 100% như trước.

Với sự vắng mặt của Vios, danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tháng đầu năm không ghi nhận đại diện nào của Toyota. Các thương hiệu Hàn Quốc cũng tiếp tục không góp mặt.