Cận Tết nhưng sức mua ô tô giảm mạnh, thị trường hụt hơi tháng 1

Cận Tết Nguyên đán thường là giai đoạn cao điểm thường niên, bởi phần đông khách Việt có nhu cầu mua sắm ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển trong kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, sức tiêu thụ của toàn thị trường lại sụt giảm mạnh mẽ ở tháng đầu năm mới, trái với kỳ vọng của các nhà phân phối.

Theo số liệu thống kê từ TC Motor, VAMA và VinFast, có tổng cộng 58.919 ô tô được bàn giao tới tay khách Việt trong tháng 1, giảm 27,6% so với tháng cuối năm 2025. Trong đó, kết quả bán hàng của TC Motor giảm 12,4%, các thành viên thuộc VAMA giảm 21,6% và VinFast giảm 41,5%.

Thị trường còn nhiều hãng xe khác không công bố doanh số, nhưng những con số từ TC Motor, VAMA và VinFast phần nào phản ánh “bức tranh” toàn cảnh (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giới chuyên gia lý giải, sự chênh lệch lớn giữa các con số chủ yếu là do phần đông người dùng tập trung mua xe ở tháng cuối năm 2025, nhằm tận dụng các chương trình ưu đãi từ nhà phân phối và đại lý. Khi sang năm mới, những chương trình khuyến mại hấp dẫn có thể không được duy trì.

Đây cũng là trường hợp của Toyota Vios. Ở tháng cuối năm 2025, mẫu sedan hạng B này được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm lên tới 54 triệu đồng; nhưng giảm ưu đãi xuống 50% ở tháng 1, hạ giá nhiều nhất 27 triệu đồng.

Ở tháng đầu năm mới, Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B, nhưng doanh số giảm tới 43,3% so với tháng trước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thay đổi này tạo thành sự hụt hẫng với khách Việt, do Toyota Vios ở nửa cuối năm 2025 liên tục có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Theo chia sẻ của anh Xuân Bách, một tư vấn bán hàng tại đại lý ô tô trong TPHCM: “Cuối năm là cơ hội cuối chạy doanh số, chốt sổ năm cũ nên bao giờ cũng máu lửa hơn, sang năm mới thì thường sẽ xả hơi một chút”.

Dù vậy nếu so với cùng kỳ năm ngoái (31.967 chiếc), lượng xe được tiêu thụ bởi TC Motor, VAMA và VinFast vẫn tăng trưởng tới 84,3% trong tháng 1. Đây vẫn được xem là tín hiệu đáng mừng với thị trường ô tô Việt Nam.

Trong tháng 1, VinFast vẫn là thương hiệu ô tô dẫn đầu toàn thị trường với 16.172 xe được tiêu thụ. Mẫu MPV thuần điện Limo Green tiếp tục bán chạy nhất Việt Nam với 3.868 chiếc được bàn giao, con số này tuy ấn tượng nhưng không bằng kết quả bán hàng 10.981 xe ở tháng cuối năm 2025.