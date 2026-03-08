Honda SH150i HRC sắp về Việt Nam, giá dự kiến 295 triệu đồng

Honda SH Special Edition HRC 2026 là phiên bản đặc biệt, sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn cầu, bao gồm 250 xe 125i và 250 xe 150i. Sản phẩm vừa ra mắt tại sự kiện Motodays ở Italy.

Honda SH Special Edition HRC 2026 sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn cầu (Ảnh: Honda).

Nguồn tin từ đại lý nhập khẩu tư nhân ở TPHCM cho biết, Honda SH150i Special Edition HRC 2026 có thể được đưa về Việt Nam giữa năm nay với giá dự kiến 295 triệu đồng, thuộc nhóm xe tay ga cao cấp dành cho giới chơi xe và sưu tầm. Số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam dự kiến là 50 chiếc, mỗi xe được đánh số thứ tự riêng (từ 1 đến 500).

Mức giá dự kiến 295 triệu đồng của SH150i Special Edition HRC cao gấp 3 lần so với một chiếc SH160i phân phối chính hãng ở Việt Nam (95-104 triệu đồng). Số tiền này cũng ngang ngửa mẫu ô tô cỡ nhỏ VinFast VF 3 bản Eco giá 302 triệu đồng.

Giá dự kiến của SH150i Special Edition HRC tại Việt Nam ngang ngửa một chiếc VinFast VF 3 (Ảnh: Honda).

Honda SH150i Special Edition HRC lấy cảm hứng từ đội đua Honda Racing Corporation (HRC). Điều đó thể hiện ở bộ tem sơn "Tricolour" gồm 3 màu trắng, đỏ và xanh lam.

Phối màu này từng xuất hiện trên nhiều mẫu xe mang tính thể thao của Honda, như CBR1000RR-R Fireblade, CBR650R, Winner R,... Việc áp dụng phối màu HRC lên dòng xe tay ga đô thị như SH là một trường hợp hiếm.

Một điểm đáng chú ý khác của Honda SH150i Special Edition HRC là nguồn gốc sản xuất. Giống như toàn bộ dòng SH dành cho thị trường châu Âu, phiên bản đặc biệt này cũng được lắp ráp tại nhà máy Honda ở vùng Abruzzo, Italy. Đây là nhà máy duy nhất của Honda tại châu Âu.

Honda SH150i Special Edition HRC có thông số tương tự SH160i đang bán tại Việt Nam (Ảnh: Honda).

Ngoài cách phối màu đặc biệt, Honda SH150i Special Edition HRC không khác biệt về trang bị và thông số kỹ thuật. Xe vẫn dùng động cơ 157cc xy-lanh đơn (cùng loại động cơ với SH160i tại Việt Nam), cho công suất 16,8 mã lực và mô-men xoắn 14,8Nm. Mâm xe kích thước 16 inch. Cốp có dung tích 28 lít.