Loạt xe bán chậm tháng 1: Xe Hàn đồng loạt “mất hút”, Camry bất ngờ góp mặt

Sản phẩm bán chậm nhất Việt Nam ở tháng đầu năm không còn là Ford Mustang Mach-E, thay vào đó là Honda Civic Type R. Hai mẫu xe này cùng Toyota Alphard và Land Cruiser Prado đều không hướng tới khách hàng phổ thông, do sở hữu giá bán lên tới hàng tỷ đồng.

Đáng nói rằng ngoài Ford Mustang Mach-E, nhiều cái tên quen thuộc khác cũng biến mất khỏi danh sách xe bán chậm tháng này, như: Honda Accord, Kia Morning, Kia Soluto và Kia K5. Trong đó, Accord đã ngừng bán tại nước ta từ giữa tháng 1.

Về bộ ba sản phẩm nhà Kia, loạt xe này không xuất hiện trên danh sách xe bán chậm không hẳn vì "thoát ế” thành công. Trong báo cáo kết quả bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), những xe này không còn được Kia thống kê doanh số cụ thể như những tháng trước.

Thay vào đó, hãng xe Hàn Quốc gộp chung Morning, Soluto, K5, K3 và Sorento HEV/PHEV vào hạng mục “Xe khác”, bán được tổng cộng 257 chiếc trong tháng 1.

Ngoài ra, Toyota Camry gây bất ngờ khi xuất hiện trong bảng xếp hạng này với doanh số tháng đầu năm chỉ đạt 16 chiếc, giảm mạnh so với con số 399 xe ở tháng trước. Theo một số nguồn tin, nguồn cung của mẫu sedan hạng D này đang gặp vấn đề.

Sự biến mất của 3 mẫu xe Kia kể trên vô tình nâng mức doanh số bình quân của nhóm ô tô bán chậm nhất tháng 1, khiến những cái tên đã lâu không xuất hiện như Hyundai Elantra hay Toyota Avanza Premio một lần nữa góp mặt.

Như vậy, xe Nhật chiếm tới 9 vị trí trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tháng 1, xe Hàn chỉ có 1 đại diện. Xe gầm cao chiếm một nửa, phản ánh thị hiếu của người dùng Việt.