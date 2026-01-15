VinFast "phủ đầu" Honda bằng 3 dòng xe máy điện đổi pin, lắp 4.500 trạm

Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi giao thông xanh, đặc biệt tại các thành phố lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, các dòng xe điện và giải pháp xanh liên tục được giới thiệu, trong đó VinFast và Honda là hai thương hiệu nhận được nhiều sự chú ý.

VinFast dự kiến hoàn tất 45.000 tủ đổi pin trong quý I/2026

Là thương hiệu dẫn đầu ở mảng xe máy điện, VinFast tiếp tục thể hiện xu thế phát triển mạnh mẽ ngay trong những ngày đầu năm mới. Hãng xe Việt cho biết đã lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, hướng tới mục tiêu hoàn tất 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong quý I/2026.

VinFast đã bắt đầu triển khai các trạm đổi pin đầu tiên từ tháng 11/2025 (Ảnh: Đình Nam).

Cùng với việc triển khai mô hình trạm đổi pin, VinFast đã giới thiệu 3 mẫu xe máy điện đổi pin mới gồm Evo, Feliz II và Viper vào ngày 15/1. Ngoại trừ mẫu Viper có thiết kế hoàn toàn mới, Evo và Feliz II đều thừa hưởng kiểu dáng của “người tiền nhiệm”, được điều chỉnh để đáp ứng cấu hình hai pin có thể hoán đổi.

VinFast Viper sử dụng động cơ BLDC Inhub công suất lớn nhất 3.000W, có tốc độ tối đa lên tới 70km/h. Trang bị có một số điểm nhấn như: khóa thông minh Smart Key, giảm xóc đôi có bình dầu phụ, đèn pha LED Projector… (Ảnh: VF).

Pin được trang bị cho các mẫu xe máy điện trên đều là loại LFP, dung lượng 1,5kWh. Người dùng có thể tự sạc pin tại nhà hoặc đổi pin tại trạm với mức phí 9.000 đồng/pin/lần.

Ngoài tùy chọn mua các mẫu xe máy điện trên kèm pin, khách hàng có thể thuê một pin với mức phí 175.000 đồng/tháng, hoặc thuê hai pin với mức phí 300.000 đồng/tháng. Với hai pin sạc đầy, VinFast Evo có tầm hoạt động lên tới 165km, trong khi Feliz II và Viper có thể đi được tối đa 156km (điều kiện tiêu chuẩn).

Để sử dụng trạm đổi pin, người dùng cần đăng nhập trên ứng dụng điện thoại của hãng xe Việt và lựa chọn “Đổi pin”, quét mã QR trên màn hình, cắm pin cũ và nhận pin mới đã sạc. Tổng thời gian thực hiện ước tính cho các bước khoảng 1-2 phút, nhanh gọn không kém việc đổ xăng (Ảnh: Đình Nam).

Bên cạnh triển khai các sản phẩm mới, VinFast đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, như: “Mua xe 0 đồng” (mua xe theo hình thức trả góp không cần trả trước), khuyến mại 6% trừ trực tiếp vào giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (12/1-12/4) và miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green đến hết ngày 31/5/2027.

Ngoài ra, người dùng mua các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast còn được miễn phí đổi pin trong 6 tháng. Với các tài xế đăng ký kinh doanh vận tải trên nền tảng Xanh SM Platform, thời gian miễn phí đổi pin được nâng lên 12 tháng.

Honda Việt Nam ra mắt xe máy điện mới, công bố làm trạm sạc

Ngày 10/1, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu một mẫu xe máy điện hoàn toàn mới có tên gọi UC3, đồng thời mở bán thương mại mẫu CUV e: trước đó chỉ phân phối theo hình thức cho thuê. Hai mẫu xe này tương ứng với chiến lược phát triển mới của hãng xe Nhật, đó là triển khai trạm sạc pin và trạm đổi pin.

Honda UC3 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhưng chưa có giá bán chính thức. Xe có tốc độ tối đa 80km/h, cùng phạm vi di chuyển tối đa 120km sau mỗi lần sạc đầy (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo đó, Trạm sạc pin Honda Motor Charger Hub và trạm đổi pin Honda e:Swap Battery Station sẽ được hãng xe Nhật triển khai tại đại lý HEAD kinh doanh xe điện và bắt đầu từ các thành phố lớn. Người dùng có thể tìm kiếm các cơ sở này, cũng như thanh toán các mức phí thông qua ứng dụng My Honda+.

Chi tiết hơn, trạm sạc pin của Honda Việt Nam dự kiến sẽ vận hành từ tháng 6, áp dụng cho mẫu Honda UC3 mới ra mắt và các dòng xe máy điện trong tương lai. Theo Honda, trạm sạc sẽ sử dụng cổng sạc CHAdeMo chuẩn quốc tế với công suất 1.200W/đầu sạc, phí sạc pin sẽ được công bố trước thời điểm bắt đầu vận hành.

Với công suất sạc 1.200W, Honda UC3 sạc đầy mất khoảng 4 giờ, giai đoạn sạc từ 20-80% pin mất khoảng 2 giờ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trạm đổi pin sẽ được hãng xe Nhật triển khai sớm hơn, dự kiến từ tháng 4 và phục vụ mẫu xe máy điện CUV e:. Tuy nhiên, trạm đổi pin chỉ áp dụng cho khách thuê xe hoặc mua xe nhưng thuê pin, không dành cho khách mua xe kèm pin.

Sau khi ký kết hợp đồng thuê pin và thanh toán trên ứng dụng My Honda+, người dùng sẽ được cung cấp thẻ chip NFC để sử dụng dịch vụ đổi pin. Honda cho biết phí đổi pin không phát sinh thêm.

Theo giới thiệu trước đó, tủ đổi pin của Honda Việt Nam có sức chứa 12 viên pin. Sau khi người dùng chạm thẻ đổi pin vào bảng điều khiển tích hợp màn hình, hệ thống sẽ tự động nhận diện tài khoản và hiển thị những pin đầy thông qua đèn LED (Ảnh: Trung Nghĩa).

Honda CUV e: lần đầu ra mắt Việt Nam vào tháng 4/2025 dưới hình thức cho thuê, với mục đích thăm dò thị trường. Giờ đây, khách Việt có thêm tùy chọn mua xe không kèm pin với mức giá 45 triệu đồng, hoặc 65 triệu đồng (kèm 2 pin); mức giá này rẻ hơn một số thị trường như Indonesia (giá quy đổi khoảng 90 triệu đồng).

Nếu mua xe không kèm pin, khách hàng vẫn được tặng kèm 2 sạc để sử dụng tại nhà. Phí thuê 2 pin được Honda Việt Nam ấn định là 250.000 đồng/tháng.