VinFast "phủ đầu" Honda bằng 3 dòng xe máy điện đổi pin, lắp 4.500 trạm
(Dân trí) - Trong những ngày đầu năm 2026, VinFast và Honda Việt Nam đồng loạt giới thiệu sản phẩm xe máy điện mới, đi kèm chiến lược phát triển tủ đổi pin, đem lại đa dạng hình thức sử dụng cho khách hàng.
Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi giao thông xanh, đặc biệt tại các thành phố lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, các dòng xe điện và giải pháp xanh liên tục được giới thiệu, trong đó VinFast và Honda là hai thương hiệu nhận được nhiều sự chú ý.
VinFast dự kiến hoàn tất 45.000 tủ đổi pin trong quý I/2026
Là thương hiệu dẫn đầu ở mảng xe máy điện, VinFast tiếp tục thể hiện xu thế phát triển mạnh mẽ ngay trong những ngày đầu năm mới. Hãng xe Việt cho biết đã lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, hướng tới mục tiêu hoàn tất 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong quý I/2026.
Cùng với việc triển khai mô hình trạm đổi pin, VinFast đã giới thiệu 3 mẫu xe máy điện đổi pin mới gồm Evo, Feliz II và Viper vào ngày 15/1. Ngoại trừ mẫu Viper có thiết kế hoàn toàn mới, Evo và Feliz II đều thừa hưởng kiểu dáng của “người tiền nhiệm”, được điều chỉnh để đáp ứng cấu hình hai pin có thể hoán đổi.
Pin được trang bị cho các mẫu xe máy điện trên đều là loại LFP, dung lượng 1,5kWh. Người dùng có thể tự sạc pin tại nhà hoặc đổi pin tại trạm với mức phí 9.000 đồng/pin/lần.
Ngoài tùy chọn mua các mẫu xe máy điện trên kèm pin, khách hàng có thể thuê một pin với mức phí 175.000 đồng/tháng, hoặc thuê hai pin với mức phí 300.000 đồng/tháng. Với hai pin sạc đầy, VinFast Evo có tầm hoạt động lên tới 165km, trong khi Feliz II và Viper có thể đi được tối đa 156km (điều kiện tiêu chuẩn).
Bên cạnh triển khai các sản phẩm mới, VinFast đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, như: “Mua xe 0 đồng” (mua xe theo hình thức trả góp không cần trả trước), khuyến mại 6% trừ trực tiếp vào giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (12/1-12/4) và miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green đến hết ngày 31/5/2027.
Ngoài ra, người dùng mua các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast còn được miễn phí đổi pin trong 6 tháng. Với các tài xế đăng ký kinh doanh vận tải trên nền tảng Xanh SM Platform, thời gian miễn phí đổi pin được nâng lên 12 tháng.
Honda Việt Nam ra mắt xe máy điện mới, công bố làm trạm sạc
Ngày 10/1, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu một mẫu xe máy điện hoàn toàn mới có tên gọi UC3, đồng thời mở bán thương mại mẫu CUV e: trước đó chỉ phân phối theo hình thức cho thuê. Hai mẫu xe này tương ứng với chiến lược phát triển mới của hãng xe Nhật, đó là triển khai trạm sạc pin và trạm đổi pin.
Theo đó, Trạm sạc pin Honda Motor Charger Hub và trạm đổi pin Honda e:Swap Battery Station sẽ được hãng xe Nhật triển khai tại đại lý HEAD kinh doanh xe điện và bắt đầu từ các thành phố lớn. Người dùng có thể tìm kiếm các cơ sở này, cũng như thanh toán các mức phí thông qua ứng dụng My Honda+.
Chi tiết hơn, trạm sạc pin của Honda Việt Nam dự kiến sẽ vận hành từ tháng 6, áp dụng cho mẫu Honda UC3 mới ra mắt và các dòng xe máy điện trong tương lai. Theo Honda, trạm sạc sẽ sử dụng cổng sạc CHAdeMo chuẩn quốc tế với công suất 1.200W/đầu sạc, phí sạc pin sẽ được công bố trước thời điểm bắt đầu vận hành.
Trạm đổi pin sẽ được hãng xe Nhật triển khai sớm hơn, dự kiến từ tháng 4 và phục vụ mẫu xe máy điện CUV e:. Tuy nhiên, trạm đổi pin chỉ áp dụng cho khách thuê xe hoặc mua xe nhưng thuê pin, không dành cho khách mua xe kèm pin.
Sau khi ký kết hợp đồng thuê pin và thanh toán trên ứng dụng My Honda+, người dùng sẽ được cung cấp thẻ chip NFC để sử dụng dịch vụ đổi pin. Honda cho biết phí đổi pin không phát sinh thêm.
Honda CUV e: lần đầu ra mắt Việt Nam vào tháng 4/2025 dưới hình thức cho thuê, với mục đích thăm dò thị trường. Giờ đây, khách Việt có thêm tùy chọn mua xe không kèm pin với mức giá 45 triệu đồng, hoặc 65 triệu đồng (kèm 2 pin); mức giá này rẻ hơn một số thị trường như Indonesia (giá quy đổi khoảng 90 triệu đồng).
Nếu mua xe không kèm pin, khách hàng vẫn được tặng kèm 2 sạc để sử dụng tại nhà. Phí thuê 2 pin được Honda Việt Nam ấn định là 250.000 đồng/tháng.