Honda WN7: Mô tô điện mạnh ngang xe 600cc lần đầu về Việt Nam

Honda WN7 lần đầu được đưa về Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda WN7 được phát triển từ concept Be The Wind với tên gọi tạo thành từ chữ “W” (đại diện cho concept), “N” ám chỉ Naked (phong cách thiết kế của xe) và số 7 đề cập đến phân khúc công suất. Hãng xe Nhật chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật nhưng cho biết, WN7 mạnh ngang các mẫu mô tô chạy xăng 600cc.

Phần đầu xe có thiết kế hầm hố với đèn LED phân tầng. Ghi đông được thiết kế dạng ngang đem tới tư thế ngồi thoải mái, tích hợp nút bấm kích hoạt chế độ hỗ trợ lùi xe trên cùm điều khiển; đồng thời khuyết thiếu tay côn thường thấy ở các mẫu mô tô, do đây là dòng xe thuần điện.

Thiết kế của Honda WN7 tạo cảm giác hầm hố như những mẫu Street Fighter hiệu suất cao (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Do không còn khối động cơ cồng kềnh như các mẫu xe xăng, Honda WN7 có cốp dưới yên, với dung tích lên tới 20 lít. Trang bị của mẫu xe này còn có các điểm nhấn gồm: hệ thống giảm xóc hành trình ngược 43mm phía trước, phanh ABS 2 kênh, cùm phanh đĩa đôi Nissin phía trước.

Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình TFT 5,1 inch được tích hợp hệ thống Honda RoadSync, cho phép người dùng kết nối điện thoại thông minh để định vị, dẫn đường và nghe gọi.

Bộ pin lithium-ion cố định được đặt ở vị trí gắn động cơ trên các mẫu mô tô phân khối lớn chạy xăng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về khả năng vận hành, Honda WN7 được trang bị mô-tơ điện công suất 18kW truyền động bằng dây đai, tạo ra sức mạnh 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 100Nm, ngang các mẫu mô tô 1.000cc chạy xăng. Với bộ pin có dung lượng 9,3kWh, xe có phạm vi hoạt động tối đa 140km/lần sạc đầy.

Xe được trang bị cổng sạc nhanh CCS2 tương tự nhiều mẫu ô tô điện, cho khả năng sạc 20-80% pin trong khoảng 30 phút. Tại châu Âu, Honda WN7 có giá bán 17.700 USD, quy đổi tương đương 465 triệu đồng.

Cuối năm 2025, Honda WN7 đã được cấp phép bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Tại Việt Nam, Honda cũng đẩy mạnh dải sản phẩm mô tô phân khối lớn, với hơn 15 sản phẩm đang được bày bán. Do đó, Honda WN7 rộng cửa về nước, đặc biệt trong bối cảnh hãng xe Nhật có xu hướng đẩy mạnh điện hóa.