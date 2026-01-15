Limo Green giao 10.000 xe tháng cuối năm, chiếm ngôi vua MPV từ Xpander

Theo số liệu bán hàng của VinFast, Limo Green tiếp tục ghi nhận kỷ lục doanh số mới trong tháng cuối cùng của năm 2025, cụ thể là 10.981 chiếc, nhiều nhất thị trường.

Kết quả này nâng lũy kế doanh số cả năm 2025 của VinFast Limo Green lên mức 27.127 xe, vượt qua Mitsubishi Xpander (19.891 chiếc) và trở thành mẫu MPV bán chạy nhất năm. Đáng chú ý, Limo Green chính thức được bàn giao từ tháng 8, tức là mở bán chưa đầy nửa năm.

VinFast Limo Green là dòng xe 7 chỗ hướng tới nhóm đối tượng khách hàng chạy dịch vụ, có giá 749 triệu đồng (Ảnh: Đại lý VinFast).

Thành công của VinFast Limo Green chính thức cắt mạch “thống trị” của Mitsubishi Xpander tại nhóm xe MPV đa dụng. Mẫu xe Nhật ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2018 và nhanh chóng được khách hàng ưa chuộng, liên tục là mẫu MPV bán chạy nhất năm giai đoạn 2019-2024.

Dù mất chuỗi thành tích nhưng với tổng cộng 19.891 xe bán ra trong cả năm 2025, Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu MPV cỡ nhỏ và xe xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam. Trên thực tế, VinFast Limo Green được định vị ở phân khúc MPV cỡ trung, với kích thước ngang ngửa Toyota Innova Cross.

Tuy không có doanh số “khủng” như VinFast Limo Green, Mitsubishi Xpander vẫn bán được 2.575 chiếc trong tháng cuối cùng của năm 2025 (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Nhằm cạnh tranh với VinFast Limo Green vốn được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước (do là xe điện), nhà phân phối liên tục áp dụng ưu đãi tương tự cho Mitsubishi Xpander (giá niêm yết 560-659 triệu đồng). Tuy nhiên, sản phẩm Việt liên tục thu hẹp chênh lệch doanh số và dần tạo ra sự cách biệt.

Sức hút của VinFast Limo Green đến từ nhiều yếu tố, như không gian 7 chỗ ngồi rộng rãi hơn hẳn Xpander. Ngoài ra, hãng xe Việt còn áp dụng chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến năm 2027 cho khách mua xe, giúp người dùng gần như không tốn chi phí di chuyển.

Bên cạnh đó, VinFast Limo Green sở hữu chi phí bảo dưỡng rẻ hơn xe sử dụng động cơ đốt trong, do không cần thay dầu/nhớt định kỳ và các mốc bảo dưỡng dài hơn. Điều này khiến Mitsubishi Xpander trở nên thua thiệt, dù được đánh giá là có chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng hấp dẫn.

Nội thất của VinFast Limo Green nằm ở mức cơ bản (Ảnh: VinFast).

Với những thế mạnh trên, VinFast Limo Green dự kiến sẽ tiếp tục áp đảo Mitsubishi Xpander trong năm 2026, đặc biệt khi mẫu xe này rục rịch được bổ sung phiên bản gia đình. Theo tài liệu nội bộ, biến thể này sẽ được đặt tên là VF Limo, đi kèm nhiều trang bị mới phù hợp với người dùng cá nhân.

Phiên bản gia đình của mẫu MPV thuần điện này nhiều khả năng sẽ có giá bán cao hơn đáng kể so với biến thể dịch vụ. Trong các hội nhóm về xe và giao thông, nhiều người chia sẻ kỳ vọng VinFast VF Limo sẽ có giá bán dưới 800 triệu đồng.