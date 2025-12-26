Suzuki Eeco giá 310 triệu: Xe thay thế "Su cóc" có gì đấu VinFast EC Van?

Một năm sau khi ngừng bán Blind Van (còn được biết đến với tên “Su cóc”) tại Việt Nam, Suzuki mới đây lấp chỗ trống trong dải sản phẩm bằng dòng xe van mới là Eeco.

Với giá khởi điểm 310 triệu đồng, Eeco sẽ cạnh tranh với một số mẫu xe tải cỡ nhỏ, trong đó có xe điện VinFast EC Van (285-305 triệu đồng) vừa đến tay khách hàng đầu tháng 12. Hãng xe Nhật Bản áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000km, dự kiến giao xe từ 1/2026.

Eeco sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ thay vì lắp ráp trong nước như Blind Van (Ảnh: Suzuki).

Đặt cạnh Blind Van, "tân binh" Eeco (dài x rộng x cao: 3.675 x 1.475 x 1.825mm) dài hơn 385mm và rộng hơn 80mm. Bán kính quay đầu tối thiểu 4,5m và khoảng sáng gầm 160mm cho khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Khoang chứa hàng có số đo dài x rộng x cao là 1.620 x 1.300 x 1.070(mm), tức dài hơn 170mm nhưng lại hẹp hơn 170mm, và thấp hơn 150mm so với EC Van. Ngăn cách giữa thùng hàng và khoang lái là một tấm lưới thép, vừa giúp ngăn cách hàng hóa, vừa cho phép người lái quan sát được kiện hàng bên trong.

Eeco và “Su cóc” đều sở hữu cửa trượt hai bên, giúp việc chất dỡ hàng hóa ở những nơi chật hẹp trở nên thuận tiện hơn (Ảnh: Suzuki).

Tuy vậy, điểm yếu “chí mạng” của Eeco lại là khả năng chuyên chở với trọng tải chỉ đạt 465kg, kém xa Suzuki Blind Van (580kg) lẫn VinFast EC Van (650kg). Nguyên nhân chính đến từ hệ thống treo phía sau là loại lò xo trụ kết hợp phuộc thay vì nhíp lá đặc trưng trên xe chở hàng.

Dàn treo phía trước được nâng cấp từ dạng lò xo sang MacPherson êm ái hơn. Phanh đĩa thông gió phía trước, phanh tang trống phía sau quen thuộc.

Sàn xe được phân tầng nhằm tạo ra một bề mặt gần như phẳng hoàn toàn, song lại giới hạn một phần không gian chở hàng (Ảnh: Suzuki).

Thiết kế của Suzuki Eeco mang đậm nét của ô tô ra đời vào cuối thế kỷ 20, đề cao độ bền bỉ và dễ sửa chữa khi cần. Toàn bộ đèn chiếu sáng chính dùng bóng halogen, riêng đèn báo phanh trên cao là LED. Đèn pha có thể điều chỉnh độ cao thủ công.

Gương chiếu hậu chỉnh cơ. Mâm thép màu bạc 13 inch có ốp nhựa trung tâm. Vè chắn bùn bánh trước là trang bị tiêu chuẩn. Hãng cung cấp hai tùy chọn màu ngoại thất là trắng và bạc.

Nội thất hai chỗ ngồi được hoàn thiện chủ yếu bằng nhựa cứng, phối hai tông màu đen và be. Vô-lăng ba chấu bọc urethane, phía sau bảng đồng hồ điện tử hiển thị tốc độ, nhắc nhở người ngồi thắt dây an toàn…

Một số tiện ích bao gồm điều hòa hai chiều, ghế bọc PVC, hệ thống giải trí cơ bản, sàn xe trải thảm và hệ thống trợ lực tay lái bằng điện. Tuy nhiên, cửa sổ vẫn phải nâng/hạ bằng tay quay, trong khi các đối thủ đã có cửa sổ chỉnh điện.

Tương tự Blind Van, động cơ của Suzuki Eeco được đặt dưới hàng ghế trước (Ảnh: Suzuki).

Bù lại, “tân binh” Suzuki gây bất ngờ với danh mục tính năng an toàn thậm chí nhỉnh hơn một số mẫu hatchback hạng A. Theo đó, người dùng được bảo vệ bởi 2 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh ABS/EBD và cảm biến lùi. Cửa trượt hai bên tích hợp khóa trẻ em.

Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 1.2L hút khí tự nhiên sản sinh công suất 80 mã lực và mô-men xoắn 104Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Thông số này vượt trội so với 42 mã lực, 68Nm của máy xăng 1.0L trên “Su cóc”.

Thương hiệu Nhật Bản cho biết mẫu xe tải cỡ nhỏ này đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và tiêu thụ trung bình khoảng 6,5 lít xăng/100km đường hỗn hợp. Như vậy, Eeco có thể chạy khoảng 500-600km với một bình xăng 32 lít đổ đầy.

Dù được định vị để thay thế Blind Van, Eeco sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc thuyết phục những khách hàng truyền thống, bởi khả năng chuyên chở đã bị cắt giảm. Sản phẩm sở hữu cửa trượt hai bên phù hợp cho điều kiện giao vận trong phố, tầm hoạt động lớn cùng uy tín về độ bền của xe Nhật.

EC Van có chi phí bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với các dòng xe xăng/dầu cùng phân khúc, tiết kiệm không ít tiền cho chủ xe (Ảnh: Phong Đoàn).

Tuy vậy, đại diện của Suzuki phải đối diện với đối thủ nặng ký VinFast EC Van. Không chỉ chịu tải tốt hơn gần 200kg, xe tải điện đến từ thương hiệu Việt còn có lợi thế cạnh tranh là chi phí sử dụng rẻ, nhất là với chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến hết tháng 6/2027.