Vì sao nhiều chủ xe không thể sử dụng các tính năng mới trên VNeTraffic?

Bản cập nhật mới ra mắt trong tuần qua của ứng dụng giao thông VNeTraffic đã bổ sung tính năng định danh mức 2, cho phép người dùng quản lý phương tiện, giấy tờ xe và theo dõi vi phạm giao thông ngay trên điện thoại.

Ngoài ra, ứng dụng này cũng tăng cường bảo mật bằng passcode riêng khi người dùng truy cập các thông tin nhạy cảm như giấy phép lái xe, đăng ký, bảo hiểm hoặc dữ liệu phương tiện.

Sau khi định danh mức 2 ứng dụng giao thông VNeTraffic, chủ phương tiện có thể xem được nhiều thông tin hơn so với định danh mức 1 (Ảnh minh hoạ: Nhật Minh).

Tài khoản VNeTraffic định danh điện tử mức 1 cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thông tin đấu giá biển số xe, tra cứu vi phạm giao thông, biển số xe bị mất cắp hoặc truy nã, thông tin tiện ích giao thông như trạm thu phí, địa điểm đăng kiểm, đăng ký xe, trụ sở CSGT, camera giao thông và trạm cứu hộ...

Ở định danh mức 1, chủ xe cũng có thể xem thông tin hỗ trợ khẩn cấp, đường dây nóng liên quan đến giao thông, nhận cảnh báo vi phạm, ùn tắc giao thông, xem bản đồ, gửi tín hiệu SOS khi gặp sự cố, theo dõi tin tức, sự kiện mới nhất liên quan đến giao thông...

Sau khi định danh điện tử mức 2 cho ứng dụng VNeTraffic, chủ xe có thể xem thêm thông tin hồ sơ phương tiện, lịch sử phương tiện, quản lý ví giấy tờ, hỗ trợ xuất trình các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm xe, bảo hiểm xe.

Chủ xe cũng có thể tra cứu vi phạm, xem biên bản, quyết định xử phạt, danh sách vi phạm chờ nộp phạt, biên lai và kết quả xử lý tai nạn giao thông, khiếu nại biên bản vi phạm giao thông, quyết định xử phạt vi phạm giao thông và kết quả xử lý tai nạn giao thông.

Ngoài ra, với tài khoản VNeTraffic định danh mức 2, chủ thể có thể thực hiện thanh toán phí cao tốc, phí đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí đăng kiểm, theo dõi thống kê số lượt vi phạm, số lượt qua trạm thu phí và các lỗi vi phạm giao thông.

Tuy nhiên, nhiều người hiện vẫn loay hoay không biết cách định danh mức 2 cho ứng dụng VNeTraffic của mình để có thể xem thêm nhiều thông tin như trên. Lý do là nếu họ đăng nhập trực tiếp trên ứng dụng VNeTraffic, thì khi truy cập vào các mục như Hồ sơ phương tiện hay Lịch sử vi phạm sẽ xuất hiện thông báo rằng chủ xe cần tiến hành định danh mức 2. Nhưng khi họ chọn Xác thực ngay, lại có thông báo như dưới đây và nhiều người lúng túng không biết thao tác tiếp như thế nào:

Để định danh mức 2 cho ứng dụng VNeTraffic, chủ xe cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID đã xác thực mức 2.

Khi đăng nhập, chủ tài khoản cần xác nhận chia sẻ thông tin dữ liệu của VNeID cho VNeTraffic. Sau khi hoàn tất thao tác định danh mức 2 trên VNeTraffic, dòng chữ "Định danh mức 2" sẽ xuất hiện ở trên đầu ứng dụng, phía trên tên tài khoản.