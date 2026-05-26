Ford Việt Nam xin sửa quy định để coi xe bán tải dưới 3,5 tấn như ô tô con

Công ty Ford Việt Nam vừa có văn bản gửi lãnh đạo Chính phủ và Bộ Xây dựng, kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc tổ chức giao thông đối với xe bán tải cabin kép.

Trong kiến nghị gửi Chính phủ, Ford Việt Nam đề xuất bổ sung chương riêng về “phân loại phương tiện giao thông đường bộ phục vụ chính sách tổ chức giao thông đường bộ” vào dự thảo sửa đổi Thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phân loại phương tiện.

Một chiếc xe bán tải cabin kép lưu thông trên đường ở TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Doanh nghiệp đề xuất quy định: “Ô tô tải pickup chở hàng cabin kép có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông dưới 3.500kg được tổ chức giao thông như ô tô con”.

Ford Việt Nam cho rằng đề xuất này phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng xe, bảo đảm tính kế thừa chính sách trong 13 năm qua, đồng thời hài hòa giữa nghĩa vụ tài chính và quyền lợi của người sử dụng khi xe bán tải đang chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt ngày càng tiệm cận với ô tô con.

"Việc gánh nghĩa vụ thuế như xe con nhưng bị hạn chế lưu thông như xe tải nặng là chưa thực sự bảo đảm nguyên tắc công bằng", doanh nghiệp nêu quan điểm.

Trước đó, sau khi tiếp nhận kiến nghị của Ford Việt Nam, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ ban hành văn bản đề nghị các địa phương rà soát tổ chức giao thông. Tuy nhiên, theo doanh nghiệp này, hướng dẫn hiện nay chưa giải quyết triệt để vướng mắc do chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng để xác định tiêu chí kỹ thuật đối với xe bán tải cabin kép trong tổ chức giao thông.

Ford Việt Nam cho rằng nhiều địa phương vẫn có thể tiếp tục áp dụng biện pháp hạn chế xe bán tải như đối với xe tải nặng, gây tâm lý e ngại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

Doanh nghiệp cho biết, dòng xe pickup cabin kép hiện chiếm khoảng 70% thị phần của Ford Việt Nam nhưng doanh số đã giảm hơn 40% so với cùng kỳ. Theo Ford Việt Nam, tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam, tác động tới việc làm của hàng nghìn lao động và gây thất thu ngân sách.