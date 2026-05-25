Bộ Công Thương yêu cầu các tỉnh thành tăng truyền thông về xăng E10

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết ngày 22/5, cơ quan này đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc tăng cường các hoạt động truyền thông về xăng E10. Công văn được ban hành trong bối cảnh chỉ còn gần 10 ngày nữa (ngày 1/6), xăng E10 sẽ chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc, thay thế xăng khoáng RON 95.

Trong khi đó, xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp.

Công văn mới nhất của Bộ Công Thương nêu rõ, ngày 8/12/2025, Bộ trưởng Công Thương đã ban hành kế hoạch phổ biến thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Sau gần 5 tháng triển khai, công tác truyền thông về xăng sinh học E10 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết qua theo dõi vẫn xuất hiện một số thông tin, ý kiến bày tỏ lo ngại về tính tương thích, mức độ an toàn của xăng E10 đối với một số loại động cơ, phương tiện; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các luồng thông tin trái chiều nếu không được định hướng, giải thích kịp thời.

Xăng E10 bán tại một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội hồi tháng 8/2025 (Ảnh: Thanh Thương).

Bộ này đề nghị UBND các tỉnh, thành quan tâm chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn; các cơ quan trực thuộc; các thương nhân đầu mối kinh doanh, phân phối xăng dầu tăng cường thông tin, tuyên truyền về lộ trình triển khai mặt hàng xăng E10.

Công tác tuyên truyền cần bảo đảm khách quan, chính xác, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm kịp thời định hướng thông tin, dư luận xã hội.

Hiện, nhiều doanh nghiệp đầu mối lớn đã tiên phong triển khai rộng rãi loại xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cả nước. Cụ thể, từ ngày 15/5, gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PV OIL trên toàn quốc đã kinh doanh xăng sinh học E10.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - doanh nghiệp đầu mối chiếm thị phần lớn nhất cả nước cũng chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 từ ngày 20/5.