Geely EX2 mới ra mắt Việt Nam có giá thay pin gần 200 triệu đồng

Ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 3, Geely EX2 đang nhận được sự chú ý nhất định từ phía người dùng, do sở hữu giá bán lẻ đề xuất dao động 459-499 triệu đồng. Mức giá này khá hấp dẫn so với một mẫu xe điện cùng cỡ như VinFast VF 5 (529 triệu đồng) hay BYD Dolphin (659 triệu đồng).

Với một sản phẩm thuần điện, pin là một bộ phận quan trọng và thường có giá trị lớn, nên không khỏi được người dùng quan tâm. Theo chia sẻ của một tư vấn bán hàng, Geely EX2 có giá thay pin gần 200 triệu đồng và thông tin này gây tranh cãi, khi người dùng so sánh với giá thay pin của VF 5 (80 triệu đồng).

Geely EX2 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc (Ảnh: Hội An).

Sản phẩm Việt đang dùng pin Gotion có dung lượng 37,23kWh, chỉ thấp hơn một chút so với pin của EX2 (39,4kWh). Đại diện của Tasco Auto xác nhận với Dân trí, phụ tùng pin của EX2 có giá 172 triệu đồng (chưa tính thuế VAT).

Theo nhãn hàng, pin trên EX2 là pin Aegis Short Blade LFP (ứng dụng Cell to body) được tối ưu nhằm đem lại không gian nội thất thoáng đãng và đã được kiểm chứng an toàn trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Kết hợp thêm yếu tố nhập khẩu, nên phụ tùng này khó có giá rẻ.

Aegis Short Blade LFP là pin thế hệ mới của Geely với mật độ năng lượng lên đến 192Wh/kg, được ứng dụng công nghệ "tự nóng chảy" độc quyền, cho phép tấm nhôm nóng chảy và tạo thành lớp cách điện khi pin bị đâm thủng. Trong bài kiểm tra thử nghiệm, hãng đã dùng 8 đinh đâm thủng bộ pin này và sau 7 phút 55 giây không xảy ra hiện tượng cháy, nổ, nhiệt độ bề mặt pin không vượt quá 40 độ C.

Nội thất của Geely EX2 khá hiện đại, trang bị tiện nghi có sự khác biệt tùy phiên bản (Ảnh: Hội An).

Geely EX2 được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 160.000km với xe và 8 năm hoặc 180.000km với pin, tùy điều kiện nào đến trước. Chính sách này nhỉnh hơn một chút so với một số đối thủ, ví dụ như BYD Dolphin đang được bảo hành 6 năm hoặc 150.000km với xe, 8 năm hoặc 160.000km với pin.

Với bộ pin LFP có dung lượng 39,4kWh, Geely EX2 có phạm vi hoạt động lên tới 395km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có hỗ trợ sạc nhanh (DC) với công suất tối đa 70kW, khách mua xe được tặng bộ sạc cầm tay 3,5kW.

Geely EX2 được trang bị mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, kết hợp với hệ dẫn động cầu sau, sản sinh 113 mã lực và 150Nm (Ảnh: Hội An).

Dù có giá bán hấp dẫn, song Geely EX2 và nhiều mẫu xe điện khác đang gặp rào cản chính là hạ tầng trạm sạc công cộng chưa phát triển. Tuy nhiên, Tasco Auto đang dần triển khai các trạm sạc tại hệ thống showroom, với 13 trạm sạc DC công suất lớn đã đi vào hoạt động vào cuối tháng 3.

Hãng dự kiến triển khai thêm 29 trạm trong tháng 4 và đặt mục tiêu hoàn thiện đầy đủ 55 trạm sạc trong quý II năm nay. Khách hàng sử dụng xe thương hiệu Geely cần trả phí sạc, nhưng sẽ được ưu đãi giảm 35%.

BYD Dolphin đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Tuy nhiên, xe rục rịch nâng cấp và chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan, hứa hẹn có giá bán giảm tới cả trăm triệu đồng, dễ gây áp lực lên Geely EX2 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hệ thống đại lý của BYD cũng lắp đặt các trụ sạc nhằm phục vụ khách hàng. Người dùng vẫn phải trả phí nhưng một số showroom sẵn sàng tặng voucher sạc điện cho khách mua xe, với giá trị có thể quy đổi tương đương miễn phí sạc 1 năm.

Tại nước ta, VinFast đang là thương hiệu thuần điện duy nhất sở hữu hạ tầng trạm sạc độc quyền (V-Green) có độ phủ khắp toàn quốc. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh của VF 5, đặc biệt khi hãng xe Việt còn miễn phí sạc cho khách mua xe đến năm 2029.