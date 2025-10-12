Vệ sinh ô tô sau ngập nước: Nhiều vị trí thường bị bỏ sót

Ô tô bị ngập nước quá sàn xe tiềm ẩn nguy cơ ẩm mốc, chập điện và gỉ sét (Ảnh minh hoạ: Hải Long).

Khi đã di chuyển được ô tô từ chỗ ngập tới nơi an toàn, chủ xe có thể thực hiện ngay một số công việc đơn giản mang tính "cấp cứu". Trước tiên, nên tháo cực âm ắc quy để hạn chế thiệt hại và tránh hiện tượng đoản mạch, giúp bảo vệ ECU hoặc hộp máy tính của ô tô khỏi bị hư hỏng.

Để ngăn ngừa ẩm mốc, hãy mở tất cả các cửa xe cho thông thoáng, thấm khô nước đọng, ẩm ướt, sau đó tháo hết thảm sàn xe ra để vệ sinh, vì càng để lâu càng khó xử lý ẩm mốc.

Trong bối cảnh nhiều xưởng sửa chữa quá tải do nhiều ô tô bị ngập nước dồn về một lúc, chủ xe có thể tự vệ sinh các bộ phận bằng da, nỉ hoặc vải. Bên cạnh đó, cần sấy khô và bôi trơn các chi tiết kim loại, ốc vít ở chân ghế, ray trượt... để phòng tránh hiện tượng han gỉ.

Sau đó, hãy liên hệ với xưởng để đặt lịch kiểm tra và vệ sinh xe chuyên sâu càng sớm càng tốt. Khi ô tô đã bị ngập quá sàn, có nhiều bộ phận cần tay nghề của thợ chuyên nghiệp. Việc tự dọn xe tại nhà hoặc các dịch vụ vệ sinh cơ bản thường không xử lý được những vấn đề tiềm ẩn, có thể dẫn đến ẩm mốc, mùi hôi khó chịu và hư hại lâu dài.

Khi nước xâm nhập vào bên trong xe, nó không chỉ làm ướt sàn hay ghế, mà còn khiến hơi ẩm len lỏi khắp nơi (Ảnh: ABC13).

Khoang nội thất ô tô bị ngập nước luôn ẩn chứa những thách thức phức tạp hơn những gì mắt thường nhìn thấy, vì nước thấm sâu vào lớp thảm sàn, vào vật liệu cách nhiệt, cách âm; hơi ẩm tích tụ trong các khung kim loại; nấm mốc phát triển ở những vị trí khuất tầm nhìn...

Nhiều chủ xe đã “trả giá đắt” khi phát hiện ra rằng việc vệ sinh thông thường là chưa đủ với ô tô bị ngập nước sâu, bởi những biểu hiện rõ ràng chỉ xuất hiện sau nhiều ngày, như mùi ẩm mốc dai dẳng, độ ẩm cao, hay nấm mốc lan rộng. Lúc này, xe cần được xử lý chuyên sâu.

Thiệt hại do nước gây ra cho ô tô là một chuỗi các vấn đề phức tạp, vượt xa cảm giác “ướt sàn” mà bạn có thể thấy. Nước có thể len lỏi qua thảm, ngấm xuống lớp đệm dày bên dưới. Hơi ẩm chạy dọc theo các đường dây điện; nước đọng lại trong khoang cửa và khung xe; hơi ẩm thấm sâu vào nệm ghế bên trong, ngưng tụ trong các bộ phận kết cấu khó tiếp cận...

Việc hút nước bề mặt chỉ loại bỏ phần nhỏ nước trên bề mặt, trong khi nước có thể lắng xuống, len lỏi tới những điểm thấp nhất trong hệ thống khung gầm xe. Dù việc giặt thảm hay làm sạch bề mặt có thể tạm thời giúp xe hết mùi, nhưng vấn đề bên trong vẫn còn nguyên.

Nếu không xử lý đúng cách, nước ẩm sẽ gây ra mùi mốc, rỉ sét, hư hệ thống điện và nấm mốc phát triển âm thầm bên trong xe (Ảnh: Getty Images).

Những khu vực thường bị bỏ sót khi vệ sinh xe sau ngập gồm: lớp sàn kim loại bên dưới thảm, dầm kết cấu khung xe, các vật liệu cách âm, hộp chứa linh kiện điện tử, và các vị trí lắp ghế.

Đặc biệt, vật liệu cách nhiệt bên trong xe có đặc tính giữ nước, tạo điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát triển. Dù bề mặt có vẻ khô, nhưng độ ẩm có thể tồn tại nhiều tuần bên trong lớp vật liệu này.

Trong khi đó, phương pháp sấy thông thường không làm khô được các khe kẽ. Khung xe có nhiều khoang rỗng, là nơi nước dễ ẩn náu. Nếu không được xử lý triệt để, chúng sẽ trở thành ổ nấm mốc, vi khuẩn, gây rỉ sét và hư hỏng hệ thống điện.

Việc phục hồi đúng cách đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và hiểu biết về cấu trúc xe để có thể xử lý tận gốc độ ẩm và ngăn hư hại lâu dài. Thiết bị đo ẩm tiên tiến có thể phát hiện nước ẩn sâu trong các bộ phận của xe. Hệ thống sấy khô chuyên dụng sẽ xử lý ẩm mốc triệt để.