Kiểm tra ô tô sau mưa ngập: Những việc chủ xe không nên tự làm

Mưa lớn kéo dài trong ngày 30/9 khiến nhiều ô tô tại Hà Nội bị ngập nước, chết máy (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải).

Trước tiên, khi xe bị ngập, nếu đã mua bảo hiểm vật chất thì chủ ô tô cần liên hệ ngay với hãng bảo hiểm để thực hiện các thủ tục đòi quyền lợi bảo hiểm. Tùy vào mức độ hư hại và hạng mục bảo hiểm mà bạn mua, hãng bảo hiểm có thể sẽ chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí sửa chữa.

Khi đã di chuyển được ô tô từ chỗ ngập tới nơi an toàn, chủ xe nên tháo cực âm ắc quy để hạn chế thiệt hại và tránh hiện tượng đoản mạch, giúp bảo vệ ECU hoặc hộp máy tính của ô tô khỏi bị hư hỏng.

Chủ xe có thể thực hiện ngay một số công việc đơn giản mang tính "cấp cứu", để ngăn ngừa ẩm mốc, như mở tất cả các cửa xe cho thông thoáng, thấm khô nước đọng, ẩm ướt, sau đó tháo hết thảm sàn xe ra để vệ sinh, vì càng để lâu càng khó xử lý ẩm mốc.

Ngoài các bộ phận bằng da, nỉ hoặc vải, cần sấy khô và bôi trơn các chi tiết kim loại, ốc vít ở chân ghế, ray trượt... để tránh hoen gỉ.

Sau đó, hãy liên hệ ngay với xưởng dịch vụ để đặt lịch kiểm tra xe, vì có một số bộ phận cần tay nghề của thợ chuyên nghiệp.

Đầu tiên là hệ thống điện và cảm biến. Sau khi làm thao tác đơn giản là kiểm tra các giắc nối, sấy khô để đảm bảo độ tiếp xúc, bạn nên mang xe tới garage để thợ có chuyên môn kiểm tra hệ thống điện và cảm biến.

Nhiều người thấy mực nước ngập chưa ảnh hưởng tới động cơ, xe vẫn chạy bình thường dễ có tâm lý chủ quan mà không biết rằng hệ thống điện, dây dẫn và một số giắc nối bị ẩm nếu không xử lý ngay, để lâu ngày có thể gây oxy hóa, dẫn tới trục trặc các thiết bị điện và điện tử trên xe.

Hệ thống đèn, điều hoà, nhiên liệu, lọc gió, phanh... cũng cần được kiểm tra và xử lý bằng thiết bị chuyên dụng, tùy mức độ ngập nước của xe.

Công việc phức tạp nhất và cũng tốn kém nhất nếu xe bị ngập nước qua nắp ca-pô cần phải "bổ máy" để kiểm tra và xử lý, vì nếu nước lọt vào động cơ mà tài xế vẫn cố nổ máy thì tay biên có thể bị biến dạng, thành xi-lanh bị trầy xước; thậm chí, tay biên bị gãy, chọc thủng thành xi-lanh, phá hủy động cơ hoặc làm vỡ lốc máy, thiệt hại dao động từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Cuối cùng, nếu ô tô bị ngâm lâu trong nước, gầm xe có nguy cơ hoen gỉ. Nước và bùn đất cũng có thể lọt vào làm kẹt các khớp chuyển động của hệ thống treo, rô-tuyn hệ thống lái. Đó là những việc cần tới tay nghề chuyên môn.