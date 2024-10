Tương lai xe hybrid sạc điện có thể hiệu quả hơn xe thuần điện

Các dòng xe hybrid sạc điện (PHEV) được xem là bước chuyển tiếp sang xe thuần điện, vì chúng thường chỉ có phạm vi hoạt động 48-64km thuần điện. Đây là quãng đường đủ cho các chuyến đi ngắn, nhưng vẫn hạn chế nếu người dùng muốn tận hưởng cảm giác đi xe thuần điện.

Tuy nhiên, đã đến lúc nên nhìn nhận lại về xe hybrid sạc điện khi CATL ra mắt pin Freevoy Super Hybrid, hứa hẹn sẽ mang đến phạm vi hoạt động thuần điện hơn 400km cho xe hybrid sạc điện. CATL là nhà cung cấp pin xe điện lớn nhất thế giới, được sáng lập bởi tỷ phú Trung Quốc Robin Zeng vào năm 2012.

Pin Freevoy Super Hybrid hứa hẹn sẽ mở ra kỷ nguyên mới của xe EREV và PHEV khi mang đến phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện lên tới hơn 400km và khả năng sạc siêu nhanh 4C (Ảnh: CATL).

Thông số trên có thể bị đánh giá là hơi quá, theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc, nhưng phạm vi hoạt động như vậy là tương đương mức đánh giá của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) đối với Audi e-tron GT, vượt một số phiên bản của Audi Q4 e-tron và BMW i4.

Thông số này thậm chí khả quan hơn số liệu EPA của Fiat 500e, cũng như một số phiên bản của Ford Mustang Mach-E và F-150 Lightning.

Ngoài việc mang lại phạm vi hoạt động thuần điện lớn hơn, CATL cho biết loại pin mới này hỗ trợ sạc siêu nhanh 4C. Điều này có nghĩa là chỉ với 10 phút sạc nhanh, xe có thể đi thêm 280km, xóa đi mối lo về việc thường xuyên phải cắm sạc nếu muốn xe EREV (xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng) và PHEV (xe hybrid sạc điện) chạy được nhiều hơn ở chế độ thuần điện.

Bí mật của Freevoy nằm ở các vật liệu tiên tiến và công nghệ hóa học hiện đại. Theo CATL, thiết kế của pin sử dụng công nghệ cải tiến bề mặt cho vật liệu cực dương, kết hợp với công thức điện phân cao áp mới để tạo ra một lớp phủ nano, giúp giảm tối đa các phản ứng phụ trong lớp hoạt động.

CATL cũng giải thích rằng, việc bổ sung các hạt ở trạng thái kích thích hoạt tính cao vào vật liệu cực dương làm tăng đáng kể hiệu suất vận chuyển ion lithium bên trong vật liệu.

CATL còn cho biết Freevoy tích hợp công nghệ pin natri-ion, phá vỡ giới hạn nhiệt độ thấp của các loại xe năng lượng mới, cùng với thiết kế điện cực nhiều lớp theo gradient. Loại pin này được giới thiệu là có khả năng xả trong môi trường cực lạnh (-40 độ C), khả năng sạc xuống tới -30 độ C và duy trì trải nghiệm lái xe liền mạch xuống tới -20 độ C giống như ở nhiệt độ bình thường.

Mỗi cải tiến nhỏ đều góp phần giúp phạm vi hoạt động thuần điện tăng thêm vài km, kết hợp lại tạo nên sự đột phá lớn so với pin xe PHEV truyền thống.

Trong thời gian tới, sẽ có 30 mẫu hybrid ra mắt vào năm sau sử dụng pin Freevoy. Những thương hiệu đầu tiên áp dụng công nghệ này sẽ là Chery, GAC, Geely, và VOYAH, mở ra một kỷ nguyên mới cho xe hybrid, khiến việc chuyển sang xe thuần điện có lẽ sẽ không còn quá cấp thiết nữa.