Lắp thêm giá nóc cho ô tô: Cần làm thủ tục gì để không "trượt" đăng kiểm?

Tuy nhiên, việc này làm thay đổi chiều cao xe và thiết kế ban đầu của nhà sản xuất, nên không ít người lo lắng về nguy cơ "trượt" đăng kiểm. Mỗi lần đưa ô tô đi kiểm định, họ lại chủ động tháo giá nóc, đưa xe về nguyên bản, trong khi giá nóc không làm ảnh hưởng đến độ an toàn của xe.

Việc lắp thêm giá nóc cho ô tô được xem là một hình thức cải tạo phương tiện (Ảnh minh họa: Long Nguyễn).

Trước băn khoăn của một chủ xe về việc ô tô lắp thêm giá nóc sẽ bị từ chối đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam mới đây đã đưa ra giải đáp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Theo đó, khoản 1 Điều 11 Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT quy định cơ sở đăng kiểm có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu xe thực tế với giấy tờ đăng ký. Trường hợp xe có lắp thêm giá nóc/cốp nóc nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận cải tạo, đồng nghĩa với việc xe có sự sai khác so với thông tin trong Chứng nhận đăng ký.

Do đó, việc cơ sở đăng kiểm từ chối thực hiện kiểm định cho ô tô lắp thêm giá nóc là hoàn toàn đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật và sự tuân thủ pháp luật.

Theo Thông tư số 47/2024, việc lắp thêm giá nóc cho ô tô con được xác định là hành vi cải tạo đơn giản, chủ xe được miễn lập hồ sơ thiết kế cải tạo nếu việc lắp đặt tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và không làm thay đổi chiều rộng toàn bộ của xe.

Dù được miễn thiết kế, chủ xe vẫn bắt buộc phải thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo theo quy định tại Điều 21 và Điều 23 của Thông tư số 47/2024 (không áp dụng với ô tô được nhà sản xuất gắn sẵn giá nóc).

Để hoàn tất thủ tục và được kiểm định ô tô lắp thêm giá nóc, trước tiên, chủ xe cần chuẩn bị văn bản đề nghị chứng nhận cải tạo theo mẫu tại Phụ lục XVII của Thông tư số 47/2024 và giấy tờ đăng ký xe (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

Sau đó, chủ ô tô đưa xe cùng bộ hồ sơ đã chuẩn bị đến bất kỳ cơ sở đăng kiểm nào.

Cơ sở đăng kiểm tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế trong ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu đạt yêu cầu, cơ sở đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận cải tạo đồng thời cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho xe.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận cải tạo, chủ xe phải thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký để được kiểm định lần tiếp theo.