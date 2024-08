Gần đến ngày ra mắt (11/9), những thông tin mới về Mitsubishi Triton 2024 dần được phía đại lý hé lộ. Theo đó, giới tư vấn bán hàng cho biết, mẫu bán tải này sẽ được phân phối với 3 phiên bản: GLX 2WD AT, Premium 2WD AT và Athlete 4WD AT.

Trong đó, biến thể Athlete cao cấp nhất sẽ được trang bị động cơ dầu, tăng áp kép, dung tích 2.4L hoàn toàn mới, tương tự xe tại thị trường quốc tế. Cỗ máy này tạo ra công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 470Nm.

Mitsubishi Triton 2024 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Việt Nam (Ảnh Mitsubishi).

Những thông số này vẫn thấp hơn một chút so với bản cao nhất của các đối thủ như Ranger Wildtrak (210 mã lực và 500Nm) hay Hilux Adventure (201 mã lực, 500Nm). Tuy nhiên, động cơ mới vẫn hứa hẹn sẽ giúp Triton gia tăng khả năng cạnh tranh, trong bối cảnh mẫu xe này dần "thất thế" tại phân khúc xe bản tải.

Kể từ khi Toyota Hilux 2024 được ra mắt Việt Nam vào tháng 3 (bổ sung thêm phiên bản, điều chỉnh giá bán), Mitsubishi Triton dần bị đối thủ Nhật Bản vượt qua, không còn là sản phẩm bán chạy thứ 2 trong phân khúc hàng tháng.

Tính hết 7 tháng đầu năm 2024, Mitsubishi Triton vẫn đang bán chạy nhì phân khúc, nhưng đang dần bị Toyota Hilux kéo gần khoảng cách (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Quay trở lại với Triton 2024, 2 bản thấp của mẫu xe bán tải này sẽ sử dụng động cơ 2.4L thường, theo chia sẻ từ phía đại lý, với thông số kỹ thuật là 184 mã lực và 430Nm. Ngoài ra, nhân viên tư vấn cho biết, bản GLX sẽ sử dụng mâm hợp kim 16 inch, thay vì 17 inch, không có tùy chọn màu cam đặc trưng.

Dựa vào cách đặt tên phiên bản như trên, Mitsubishi Triton 2024 sẽ không có phiên bản số sàn (MT). Phiên bản hiện hành có biến thể này (710 triệu đồng, 2 cầu) nhưng chỉ dành cho khách hàng dự án.

Mitsubishi Triton 2024 sử dụng khung gầm mới với chiều dài cơ sở tăng từ 3.000mm lên 3.130mm, khoảng sáng gầm tăng từ 220mm lên 222mm (Ảnh: Gia An).

Những trang bị chi tiết của Triton 2024 chưa được hé lộ. Nếu giống xe tại Thái Lan, bản cao nhất sẽ có đèn LED trước/sau, mâm hợp kim 18 inch; nội thất có màn đa thông tin 7 inch sau vô-lăng, màn hình giải trí 10 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, sạc điện thoại không dây.

Nội thất của Mitsubishi Triton 2024 khá hiện đại nhưng đáng tiếc, xe vẫn sử dụng phanh cơ truyền thống, chưa phải loại điện tử như Ranger (Ảnh: Gia An).

Trang bị an toàn của xe dành cho thị trường Việt Nam kỳ vọng sẽ được bổ sung các tính năng hỗ trợ người lái như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo làn đường, ga tự động thích ứng có Stop & Go và bám theo xe phía trước, camera 360 độ, đèn tự động thích ứng.

Những công nghệ này tuy chưa bằng Ford Ranger và Toyota Hilux nhưng hứa hẹn sẽ giúp mẫu xe này cải thiện được doanh số. Theo thông tin trước đó từ phía đại lý, giá bán của xe có thể sẽ tăng nhẹ so với phiên bản hiện hành (650-905 triệu đồng).