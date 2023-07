Trẻ dưới 10 tuổi có thể không được phép ngồi ghế trước trên ô tô

Tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự kiến góp ý lần đầu vào kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Theo đó, tại Điều 9 của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có quy định: Trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35 mét được chở trên xe ô tô con không được ngồi cùng hàng ghế của người lái xe khi tham gia giao thông đường bộ.

Trong khi đó, trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế thiết kế dành cho trẻ em (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật đường bộ). Người lái xe có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thắt dây an toàn cho trẻ em".

Nhiều nước trên thế giới cũng có quy định bắt buộc trẻ em dưới 10 hoặc 12 tuổi phải ngồi ở hàng ghế sau (Ảnh: Shutterstock).

So với dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ hồi năm 2020, dự thảo Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm nay đã giảm 2 tuổi trong quy định cấm để trẻ em ngồi hàng ghế trước trên ô tô.

Trên thực tế tham gia giao thông tại Việt Nam, nhiều gia đình có thói quen để con nhỏ ngồi cùng hàng với ghế lái hoặc chồng lái xe, vợ bế con nhỏ ngồi ở bên cạnh. Nếu dự thảo Luật trên được chính thức thông qua, thì thói quen này sẽ phải thay đổi.

Trẻ nhỏ ngồi ở vị trí nào trên ô tô là an toàn nhất?

Nhiều cuộc thử nghiệm va chạm đã cho thấy, trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi ngồi trên ghế dành riêng, lắp quay mặt về phía sau và lắp ở hàng ghế sau sẽ được bảo vệ tốt nhất, ngay cả khi xảy ra va chạm từ phía sau. Trẻ nên được đặt ngồi như vậy càng lâu càng tốt, hoặc ít nhất là cho tới khi trẻ đủ 2 tuổi, hoặc khi trẻ có chiều cao và cân nặng không còn thoải mái khi ngồi quay về phía sau.

Khi trẻ đủ lớn, có thể cho ngồi trên ghế dành riêng, lắp quay mặt về phía trước, nhưng vẫn phải ở hàng ghế sau.

Với trẻ 5-6 tuổi hoặc đủ chiều cao, cân nặng (tùy quy định của từng nước - thường là 20kg), thì có thể sử dụng lại ghế nâng đơn giản, không cần dựa lưng ôm trọn thân trên của trẻ (như trong ảnh dưới).

Việc chọn được chiếc ghế ngồi ô tô phù hợp với độ tuổi, chiều cao và cân nặng của trẻ là rất quan trọng (Ảnh: New York Times).

Thông thường, trẻ em cần sử dụng ghế nâng cho đến khi đạt chiều cao tối thiểu 145 cm, và từ 8 đến 12 tuổi. Đó là khi có thể dùng dây an toàn của xe. Đồng thời, khi đó, bộ xương của trẻ cũng đã phát triển hoàn thiện, cứng hơn và có thể chịu được áp lực từ dây an toàn khi xe phanh đột ngột hoặc xảy ra va chạm.

Tạp chí tiêu dùng uy tín Consumer Reports của Mỹ cho biết, vị trí an toàn nhất dành cho trẻ em dưới 12 tuổi là ở ghế sau.

Các nước quy định như thế nào?

Tại Anh, khi di chuyển bằng ô tô, trẻ dưới 15 tháng tuổi phải được đặt ngồi trong ghế trẻ em lắp ở hàng ghế sau và lắp quay mặt về phía sau. Trẻ dưới 12 tuổi hoặc cao dưới 135cm phải sử dụng ghế dành riêng cho trẻ em. Trẻ hơn 12 tuổi hoặc cao hơn 135cm phải cài dây an toàn.

Tại Đức, trẻ dưới 12 tuổi hoặc cao dưới 150cm khi đi ô tô phải sử dụng ghế ngồi cho trẻ em hoặc ghế nâng. Trẻ em không được ngồi hàng ghế phía trước, trừ khi túi khí đã được tắt.

Tại Pháp, trẻ em dưới 10 tuổi phải ngồi ghế dành cho trẻ em và không được ngồi cùng hàng với tài xế.

Tại Nga, quy định tương tự ở Pháp, nhưng áp dụng với trẻ em dưới 12 tuổi.

Tại Mỹ, từng tiểu bang có quy định khác nhau về ghế ngồi trên ô tô cho trẻ dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, quy định chung là phải sử dụng ghế dành riêng cho trẻ em và cài dây an toàn.