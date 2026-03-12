Trải nghiệm thực tế tủ đổi pin xe máy điện VinFast

Theo công bố của hãng xe Việt, VinFast đã lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, hướng tới mục tiêu hoàn tất 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong quý I.

Trong thời gian đầu, các mẫu xe máy điện có khả năng đổi pin gồm Evo, Feliz II và Viper. Ngoại trừ mẫu Viper có thiết kế hoàn toàn mới, Evo và Feliz II có thiết kế tương đồng với dòng xe Evo Grand và Feliz S. Tuy nhiên, Evo Max và Feliz II đã được tinh chỉnh một số chi tiết như bảng đồng hồ hiển thị dung lượng 2 pin, khay đựng hai pin… (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Pin được trang bị cho các mẫu xe máy điện trên đều là loại LFP, dung lượng 1,5kWh mỗi viên. Trong trường hợp người dùng lắp cả hai pin cho chiếc Evo Max, không gian khoang chứa đồ dưới yên xe sẽ bị thu hẹp đáng kể. Theo công bố của nhà sản xuất, nếu sử dụng cả hai pin, quãng đường di chuyển của xe đạt khoảng 165km. Người dùng có thể tự sạc tại nhà hoặc đổi pin tại tủ (Ảnh: Hội An).

Bước đầu tiên, người dùng vào ứng dụng trên điện thoại thông minh, chọn mục "Đổi pin" và chọn chiếc xe đã đăng ký của mình. Tiếp theo, cần quét mã QR theo hướng dẫn của ứng dụng để bắt đầu quá trình đổi pin (Ảnh: Hội An).

Sau khi thực hiện quét mã, trên màn hình sẽ hiển thị vị trí khay để người dùng đưa viên pin vào. Sau khi hệ thống xác thực pin cũ được đặt vào đúng cách, tủ sẽ đẩy viên pin mới ra để người dùng có thể lắp vào xe (Ảnh: Hội An).

Mỗi viên pin có cân nặng khoảng 12kg. Tổng thời gian thực hiện quá trình đổi pin khoảng 2-3 phút (Ảnh: Hội An).

Trên ứng dụng xe máy điện VinFast hiển thị vị trí các tủ đổi pin để người dùng có thể tìm kiếm địa điểm gần nhất (Ảnh: Hội An).

Màn hình thao tác của trạm đổi pin xe máy điện VinFast có chức năng thanh toán, thông báo các khay pin còn trống và số lượng pin đã sạc đầy. Với người dùng chưa nắm rõ quy trình đổi pin, trên màn hình cũng hiển thị hướng dẫn sử dụng rõ ràng theo từng bước (Ảnh: Hội An).

Theo nhận định của phóng viên Dân trí, hệ thống tủ đổi pin cho xe máy điện VinFast hướng đến nhóm khách hàng không tiện sạc pin tại nhà và những người chạy xe dịch vụ, vận chuyển hàng hóa (Ảnh: Hội An).