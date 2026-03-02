Yadea ra mắt xe máy điện tầm giá 30 triệu đồng, lần đầu hé lộ trạm đổi pin

Ngày 1/3, trong khuôn khổ lễ khánh thành nhà máy lắp ráp mới đặt tại khu công nghiệp Tân Hưng (tỉnh Bắc Ninh), Yadea Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện mới có tên gọi Osta.

Dòng xe này được định vị ở phân khúc cao cấp trong danh mục sản phẩm của hãng.

Yadea Osta sở hữu thiết kế Neo-Retro khá dễ nhìn, chiều cao yên ở mức 750mm, phù hợp với vóc dáng người Việt (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Osta được chia làm hai phiên bản gồm H+ và P. Trong đó, biến thể H+ hướng tới nhóm đối tượng học sinh, sinh viên khi không yêu cầu bằng lái; phiên bản P không bị giới hạn, đi kèm giá bán như sau:

Phiên bản Giá bán Osta H+ 27.490.000 Osta P 31.990.000

Giá bán lẻ đề xuất của Yadea Osta đã kèm pin và thuế giá trị gia tăng (Đơn vị: Đồng).

So với các mẫu xe máy điện trên thị trường, "giá trần" của Yadea Osta ở tầm trung, tương đối dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, giá khởi điểm của mẫu xe này lại có phần cao, so với các mẫu xe máy điện bị giới hạn tốc độ dưới 50km/h khác, ví dụ như VinFast Evo Grand Lite (18,9 triệu đồng).

Yadea Osta được hãng nâng cấp một số công nghệ so với các mẫu xe trước đây. Đáng chú ý, lớp sơn ngoại thất được phủ thêm lớp chống tia UV tương tự ô tô, giúp hạn chế phai màu và duy trì độ bóng theo thời gian sử dụng.

Cụm màn hình màu TFT là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Trang bị này vẫn còn khá hiếm trong phân khúc xe máy điện tại Việt Nam. Màn hình có khả năng kết nối với điện thoại thông minh, hiển thị đồng thời trình nghe nhạc, hỗ trợ đàm thoại rảnh tay và bản đồ dẫn đường.

Ở phân khúc cao hơn, mẫu Honda CUV e: cũng được trang bị màn hình TFT với kích thước lớn hơn, lên tới 7 inch. Tuy nhiên, sản phẩm của Honda có giá khởi điểm từ 45 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với Yadea Osta. Đổi lại, người dùng CUV e: được sử dụng miễn phí tính năng dẫn đường, trong khi với Osta, khách hàng cần trả phí cho đơn vị cung cấp bản đồ để kích hoạt dịch vụ này.

Người dùng có thể điều chỉnh một số chức năng của màn hình thông qua nút bấm trên cùm tay lái (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các trang bị còn lại của xe gồm đèn chiếu sáng trước dạng LED, phanh đĩa trước và hệ thống phanh tái tạo năng lượng nhằm tối ưu hiệu suất vận hành. Tuy nhiên, những tính năng này không quá nổi bật nếu đặt cạnh các mẫu xe máy điện khác trên thị trường.

Bộ pin đi kèm là loại lithium 72V 45Ah, cho phạm vi hoạt động tối đa công bố lên tới 180km mỗi lần sạc đầy. Mức này nằm ở tầm trung trong phân khúc giá khoảng 30 triệu đồng.

Trong cùng tầm giá, Dat Bike Quantum S3 (34,9 triệu đồng) có phạm vi di chuyển tối đa công bố 200km sau mỗi lần sạc, nhỉnh hơn so với Yadea Osta.

Yadea Osta sử dụng động cơ TTFAR đặt tại bánh sau, có công suất định mức 1.500W và công suất tối đa 2.750W. Ở phiên bản P, xe có thể đạt tốc độ tối đa 63km/h. Trong khi đó, biến thể H+ được giới hạn tốc độ dưới 49km/h, thuộc nhóm phương tiện không yêu cầu bằng lái theo quy định.

Nếu so với các mẫu xe máy điện cùng tầm giá trên thị trường, mức tốc độ tối đa của Osta P chưa thực sự nổi bật, dù được định vị ở phân khúc cao cấp. Một số đối thủ có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 90km/h, chẳng hạn các mẫu xe của VinFast hoặc Dat Bike.

Ngoài hai phiên bản kể trên, theo một số nguồn tin, Yadea Osta có thể sẽ xuất hiện thêm biến thể sử dụng cơ chế đổi pin. Tuy nhiên, hãng chưa công bố kế hoạch thương mại hóa cụ thể cho phiên bản này.

Xem trước trạm đổi pin của Yadea

Cũng tại sự kiện này, Yadea Việt Nam đã trưng bày mô hình trạm đổi pin và trạm sạc. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, khi chính thức triển khai trạm đổi pin, người dùng có thể sử dụng ứng dụng điện thoại “Yadea” để tra cứu vị trí các trạm đổi pin hay trạm sạc.

Tủ đổi pin được Yadea Việt Nam trưng bày tại sự kiện ngày 1/3 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Để đổi pin, người dùng cần quét mã QR trên tủ đổi pin, sau đó thiết bị này sẽ thông báo vị trí nhét pin cũ (pin cần đổi). Sau khi thực hiện thao tác này, tủ đổi pin sẽ hiển thị ô pin mới (đã sạc).

Tuy nhiên, khác với các tủ đổi pin của VinFast hay Honda, người dùng sử dụng tủ đổi pin của Yadea khi cắm pin vào cần thêm một thao tác đó là cắm dây sạc. Tương tự, khi lắp pin mới vào xe, cần đảm bảo dây nguồn được kết nối đúng kỹ thuật; và lưu ý cần tắt nguồn của xe máy điện thông qua công tắc, trước khi tiến hành tháo pin để đổi.

Mỗi viên pin của Yadea có trọng lượng khoảng 10kg, một xe có thể lắp tối đa 2 viên pin nhưng sẽ giới hạn dung tích chứa đồ. Hãng chưa công bố dải sản phẩm có thể đổi pin cũng như mức phí dịch vụ phát sinh (nếu có).

So với các hãng xe khác, Yadea có phần "chậm chân" khi tham gia vào lĩnh vực đổi pin xe máy điện, dù có thể xem là một thương hiệu lớn ở lĩnh vực này. Đầu năm nay, Honda Việt Nam đã công bố triển khai mô hình trạm đổi pin, VinFast đã hoàn thiện lắp đặt 4.500 trạm đổi pin, dự kiến sẽ đạt 45.000 tủ trên toàn quốc ngay trong quý I.

Đồng thời, tủ đổi pin của VinFast hay Honda có thao tác sử dụng nhanh gọn hơn tủ đổi pin của Yadea khi chỉ cần đặt pin vào khoang sạc là nhận, không cần cắm thêm dây nguồn.

Nhà máy mới của Yadea Việt Nam là cơ sở thứ hai được hãng xe máy điện này đưa vào hoạt động, kể từ khi gia nhập nước ta vào năm 2019. So với nhà máy đầu tiên cũng được đặt tại tỉnh Bắc Ninh, nhà máy mới sở hữu diện tích ước tính rộng hơn 4 lần, lên tới 232.200m2. Nhà máy có đầy đủ xưởng dập, sơn, lắp ráp động cơ, thân xe, khu xử lý chất thải, khu vực thử xe…

Nhà máy mới của Yadea Việt Nam có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 lên tới 100 triệu USD, cho công suất ban đầu đạt 1 triệu xe/năm, dự kiến mở rộng lên 2 triệu xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Yadea Việt Nam không công bố doanh số bán hàng nhưng với việc khánh thành nhà máy lắp ráp mới, có thể thấy thương hiệu này vẫn đang khai thác được sức mua từ người dùng Việt.

Ở lĩnh vực xe máy điện, VinFast đang là tên tuổi lớn khi bán được hơn 400.000 chiếc ở năm 2025, tăng trưởng tới 473% so với năm 2024.