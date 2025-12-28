Thêm hãng xe Nhật gia nhập “cuộc chơi” đổi pin xe máy điện

Mới đây, Yamaha Motor Việt Nam đã công bố triển khai dịch vụ sạc và đổi pin dành cho xe máy điện tại nước ta. Theo đó, hãng xe Nhật sẽ vận hành dịch vụ này thông qua hệ thống đại lý Yamaha Town và đối tác ZuttoRide Việt Nam, nhưng trước mắt chỉ áp dụng tại Hà Nội và TPHCM, từ năm 2026.

Dịch vụ sạc và đổi pin sẽ áp dụng cho người dùng NEO’s, mẫu xe máy điện duy nhất đang được Yamaha phân phối. Dòng xe này có thiết kế hệ thống pin lithium-ion có thể tháo rời để sạc hoặc thay thế, mỗi viên pin có trọng lượng 8kg.

Có thể lắp cùng lúc 2 viên pin trên xe Yamaha NEO’s, giúp mở rộng phạm vi hoạt động tối đa lên 144km, theo thông số nhà sản xuất. Tuy nhiên, hãng chỉ trang bị sẵn một viên, khách phải mua thêm viên pin thứ 2, nếu có nhu cầu (Ảnh: MXH).

Yamaha không phải hãng xe đầu tiên triển khai dịch vụ đổi pin xe máy điện tại Việt Nam. Trước đó, Selex đã áp dụng mô hình này, VinFast đang trong quá trình lắp đặt các trạm đổi pin, còn Honda mới tuyên bố bổ sung các tủ đổi pin tại các đại lý HEAD.

Honda dự kiến vận hành các tủ đổi pin Honda Power Pack Exchanger e: từ đầu năm 2026 tại các đại lý HEAD. Hệ thống này phục vụ dòng xe máy điện giao hàng Benly e: và CUV e: (cho thuê) (Ảnh: Trung Nghĩa).

Dịch vụ mới của Yamaha Motor Việt Nam có phần đa dạng hơn, bao gồm: đổi pin, mượn pin, giao pin tận nơi và cứu hộ 24/7 dành cho người dùng xe Yamaha NEO’s tại Hà Nội và TPHCM. Trước mắt, những dịch vụ này sẽ được miễn phí cho người sở hữu thẻ “Thành viên xe điện Yamaha”.

Thẻ “Thành viên xe điện Yamaha” đang được Yamaha Motor Việt Nam tặng cho người dùng sở hữu Yamaha NEO’s tại Hà Nội, bao gồm khách mua xe trong tháng 1/2026. Khi kích hoạt thẻ này, người dùng sẽ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ miễn phí trong vòng một năm, với thời hạn tối đa đến hết ngày 31/12/2027.

Yamaha NEO’s lần đầu ra mắt Việt Nam vào cuối năm 2022, sử dụng động cơ có công suất 2.300W cho tốc độ tối đa dưới 50km/h, không yêu cầu bằng lái (Ảnh: Yamaha).

Như vậy từ năm 2026, người dùng xe Yamaha NEO’s tại Hà Nội và TPHCM có thể đến các đại lý Yamaha Town để đổi hoặc mượn pin. Dịch vụ cứu hộ và giao pin tận nơi sẽ được thực hiện bởi đối tác ZuttoRide của Yamaha, triển khai liên tục kể cả Chủ Nhật và ngày lễ.

Trong đó, dịch vụ cứu hộ bao gồm vá lốp xe điện khi gặp sự cố hoặc hỗ trợ vận chuyển xe miễn phí trong phạm vi tối đa 50km tại Hà Nội, tính từ hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, hãng xe Nhật chưa công bố mức phí của gói dịch vụ này khi kết thúc thời gian miễn phí.

VinFast đang lắp đặt các trạm đổi pin để chuẩn bị cho dòng xe máy điện đổi pin sắp tới. Phí thuê pin là 200.000 đồng/tháng, mỗi xe trang bị tối đa 2 pin. Xe vẫn có thể sạc tại nhà, còn khi đổi tại trạm thì phí là 9.000 đồng/pin (đã kèm sạc điện) (Ảnh: Đình Nam).

Việc bổ sung thêm dịch vụ hậu mãi được kỳ vọng giúp Yamaha có thêm “chỗ đứng” ở lĩnh vực xe máy điện, trong bối cảnh Hà Nội và TPHCM đang dần có những quy định mới hạn chế xe xăng. Như Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ, thí điểm một số khu vực phát thải thấp trong vành đai 1 từ 1/7/2026.

Tuy nhiên, sức hiện diện của Yamaha Motor Việt Nam tại “sân chơi” này chưa lớn, khi đang chỉ phân phối duy nhất mẫu xe máy điện NEO’s. VinFast đang sở hữu dải sản phẩm xe máy điện dày dặn lên tới hơn 10 mẫu, đáp ứng nhiều nhu cầu của người dùng, Honda “đến sau” nhưng đang có hai mẫu xe (1 bán, 1 cho thuê).

So với các mẫu xe máy điện không yêu cầu bằng lái trên thị trường, Yamaha NEO’s có giá bán lẻ đề xuất tương đối cao, lên tới gần 50 triệu đồng. Trong nhiều tháng gần đây, dòng xe này liên tục được giảm xuống 33-35 triệu đồng, nhưng chưa thực sự hấp dẫn hơn các đối thủ.