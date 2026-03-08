Tầm giá 30 triệu đồng, những lựa chọn xe máy điện cho phái đẹp

Những mẫu xe máy điện mà phái đẹp có thể lựa chọn dưới đây sở hữu thiết kế mềm mại, kích thước vừa phải và có phần cốp rộng.

Honda ICON e:

Theo công bố từ nhà sản xuất, xe máy điện Honda ICON e: có mức giá từ 26,9 triệu đến 27,3 triệu đồng. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.796 x 680 x 1.085 mm, nhỏ hơn đôi chút so với Honda Vision.

Honda ICON e: đang được áp dụng nhiều ưu đãi từ hãng và đại lý (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda ICON e: sở hữu cốp xe rộng với dung tích 26 lít, hai hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB tiện lợi, kết hợp cùng màn hình kỹ thuật số LCD. Xe trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED ở cả phía trước và phía sau.

Về khả năng vận hành, Honda ICON e: được trang bị động cơ điện đặt ở bánh sau, có công suất tối đa 1,5kW và mô-men xoắn 85Nm. Xe có tốc độ tối đa 49km/h, cho phép học sinh, sinh viên điều khiển mà không cần bằng lái.

Hiện tại, mẫu xe này được áp dụng các ưu đãi giá bán từ nhà sản xuất và đại lý. Mẫu xe máy điện này đang có giá niêm yết 26,9 triệu đồng (chưa kèm pin), giảm còn 21,9 triệu với khuyến mại mới nhất của Honda Việt Nam nhưng tại đại lý, giá bán thực tế còn giảm sâu hơn.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một số đại lý tại Hà Nội giảm thêm 5 triệu đồng cho khách mua Honda ICON e:, đưa giá bán xuống còn 16,9 triệu đồng.

Tại một đại lý khác cũng ở khu vực miền Bắc, tư vấn bán hàng cho hay Honda ICON e: đang có giá 25 triệu đồng và đã bao gồm pin trị giá 9,8 triệu đồng. Nếu không mua pin, người dùng chỉ cần trả 15 triệu đồng (giảm 11,7 triệu đồng so với giá niêm yết) và lựa chọn thuê pin với mức phí 350.000 đồng/tháng.

VinFast Feliz 2025

Phiên bản Feliz 2025 có thiết kế tương tự Feliz S. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED, thể tích cốp 34 lít, phanh tái sinh và kích thước bánh 14 inch.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.920 x 694 x 1.140mm và chiều cao yên ở mức 780mm.

VinFast Feliz 2025 có thể lắp thêm pin (Ảnh: VinFast)

VinFast Feliz sử dụng loại pin LFP dung lượng 2,4 kWh, và có tùy chọn lắp thêm một pin 2,4 kWh nữa. Như vậy, quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc là 134km (với 1 pin) và lên tới 262km/lần sạc khi lắp thêm pin phụ.

Feliz được trang bị động cơ công suất tối đa 2.800W và có thể đạt tốc độ tối đa 70km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, VinFast Feliz 2025 chỉ có một phiên bản, đi cùng mức giá 26,9 triệu đồng.

VinFast Feliz II

Dòng xe Feliz II sở hữu thiết kế gần như tương đồng với Feliz 2025. Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu xe này so với Feliz 2025 chính là việc xe được trang bị pin có thể tháo rời, cho phép đổi tại các trạm/tủ pin của VinFast.

VinFast Feliz II có khả năng tháo rời pin (Ảnh: VinFast).

Feliz II được trang bị động cơ BLDC Inhub, cho công suất tối đa 3.000W, đạt tốc độ 70km/h, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 1,5kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 156km sau mỗi lần sạc đầy (với 2 pin).

Theo công bố của nhà sản xuất, VinFast Feliz II có giá 30,5 triệu đồng (đã kèm pin) và 24,9 triệu đồng (không kèm pin).

Yadea Osta

Đây là một trong những dòng xe máy điện mới nhất vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Yadea Osta được bán ra với 2 phiên bản H+ và P, đi cùng mức giá lần lượt là 27,49 triệu và 31,99 triệu đồng.

Yadea Osta được bán ra với 2 phiên bản tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Một số điểm nhấn về trang bị của mẫu xe máy điện đến từ Yadea bao gồm: màn hình hiển thị TFT có khả năng kết nối với điện thoại thông minh, hiển thị đồng thời trình nghe nhạc, hỗ trợ đàm thoại rảnh tay và bản đồ dẫn đường; đèn chiếu sáng dạng LED; phanh đĩa trước và hệ thống phanh tái tạo năng lượng…

Yadea Osta có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.910 x 710 x 1.340 mm, chiều cao yên ở mức 770mm.

Yadea Osta sử dụng động cơ TTFAR đặt tại bánh sau, có công suất định mức 1.500W và công suất tối đa 2.750W. Ở phiên bản P, xe có thể đạt tốc độ tối đa 63km/h. Trong khi đó, biến thể H+ được giới hạn tốc độ dưới 49km/h, thuộc nhóm phương tiện không yêu cầu bằng lái theo quy định.

Bộ pin đi kèm là loại lithium 72V 45Ah, cho phạm vi hoạt động tối đa công bố lên tới 180km mỗi lần sạc đầy. Mức này ở tầm trung trong phân khúc giá khoảng 30 triệu đồng.