Xử lý thế nào khi lốp dính đinh xẹp hoàn toàn, bơm không lên hơi?

Xử lý thế nào khi lốp xẹp hoàn toàn?

Lốp dính đinh sẽ xì hơi từ từ rồi xẹp hẳn (Ảnh minh họa: AdobeStock).

Đây là hiện tượng rất phổ biến. Khi lốp bị xẹp hơi hoàn toàn, việc sử dụng bơm điện mini 12V có thể không giúp được gì nhiều, bơm rất lâu nhưng lốp vẫn không lên hơi.

Anh Phạm Trung Tiến, chủ một xưởng sửa xe tại Hà Nội, chia sẻ: Nguyên nhân phổ biến của hiện tượng này là khi lốp bị xì hơi hoàn toàn, mép lốp có thể tuột khỏi vành. Trong khi đó, bơm điện theo xe thường có công suất nhỏ, chỉ “cứu” được lốp non hơi, khó tạo đủ áp suất để ép mép lốp sát vào vành.

Trong trường hợp này, người dùng cần kiểm tra xem thành lốp có bị rách hay không. Nếu thành lốp không bị rách, có thể dùng kích nâng bánh xe lên để giảm tải trọng đè lên lốp, rồi dùng bơm điện mini.

Nếu tìm thấy lỗ thủng trên lốp và bạn có sẵn bộ vá lốp khẩn cấp, biết thao tác thì có thể dùng để bịt tạm lỗ thủng, bơm hơi lại và di chuyển tới tiệm vá lốp.

Nếu lỗ thủng/rách lớn, không thể tự vá, hãy thay lốp dự phòng.

Nếu không có lốp dự phòng, không có bộ vá lốp, xe đang ở trên đường cao tốc hoặc các vị trí nguy hiểm, hãy gọi dịch vụ cứu hộ.

Lốp dính đinh có nên rút ra ngay?

Lốp xe dính đinh cần được xử lý sớm, việc tiếp tục di chuyển khi lốp đã dính đinh là điều không được khuyến khích. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp lốp bị dính đinh khi đang chạy trên đường, áp suất lốp sẽ giảm khá chậm.

Lúc này, đinh cắm trong lốp giống như một "nút chặn tạm thời", nếu lập tức rút đinh có thể khiến lốp xì hơi nhanh hơn.

Vì vậy, tài xế có thể để nguyên đinh, bơm hơi bổ sung và cho xe di chuyển chậm tới cơ sở vá lốp gần nhất.

Nếu rút đinh, lỗ thủng sẽ mở ra, khiến lốp xì hơi nhanh hơn (Ảnh: Tyroola).

Dù vậy, tài xế cũng không nên chủ quan với vai trò "nút chặn tạm thời" của đinh. Khi xe lăn bánh, lực ép và chuyển động khiến đinh cắm sâu hơn, lỗ thủng rộng ra hoặc đinh bị dịch chuyển, làm không khí thoát ra nhanh hơn.

Nếu xe đang chạy trên đường cao tốc, tài xế nên tìm nơi an toàn để thay lốp dự phòng và tiếp tục di chuyển tới cơ sở vá lốp.

Làm gì để phòng tránh tình huống xẹp lốp?

Hầu hết các mẫu ô tô đời mới đều được trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS- Tire Pressure Monitoring System), giúp chủ xe sớm phát hiện tình trạng xuống hơi của lốp. Trong trường hợp ô tô không được trang bị sẵn, chủ xe nên chủ động lắp thêm.

Sản phẩm chính hãng có giá dao động từ 1,5 triệu đến gần 4 triệu đồng. Trên các sàn thương mại điện tử có bán một số loại van ngoài giá rẻ (chỉ khoảng 300.000-500.000 đồng) nhưng thường nhanh hỏng và thiếu chính xác.

Một giải pháp phòng ngừa khác được một số chủ xe lựa chọn là tráng keo chống đinh cho lốp. Lớp keo đặc biệt được phủ bên trong mặt lốp có khả năng tự bịt kín các lỗ thủng nhỏ do đinh hoặc vật sắc nhọn gây ra, giúp hạn chế tình trạng xì hơi đột ngột.

Tuy nhiên, biện pháp này chỉ hiệu quả với các lỗ thủng nhỏ và không thể thay thế việc kiểm tra, bảo dưỡng lốp định kỳ. Ngoài ra, trong một số trường hợp, lớp keo có thể phân bố không đều bên trong lốp, làm tăng nguy cơ mất cân bằng động của bánh xe, khiến xe rung nhẹ khi chạy ở tốc độ cao nếu không được xử lý đúng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, bạn nên học một số kỹ năng xử lý tình huống cơ bản như thay lốp dự phòng, vá lốp khẩn cấp, và nên mang theo bộ vá lốp nhanh trong xe.