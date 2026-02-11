Toyota xác nhận mẫu SUV ba hàng ghế sắp ra mắt là Highlander hoàn toàn mới

Danh mục SUV của Toyota sắp mở ra một chương mới, và lần này là một mẫu xe thuần điện. Đó là Highlander 2027 hoàn toàn mới.

Đúng như những dự đoán trước đó, hình ảnh hé lộ (teaser) mới nhất đã xác nhận Toyota sẽ sử dụng lại cái tên Highlander cho mẫu SUV ba hàng ghế chạy điện mới của mình.

Hình ảnh mới nhất cho thấy mẫu Highlander mới sẽ có bản dùng cấu hình dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và chạy hoàn toàn bằng điện (Ảnh: Toyota).

Xe sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào 21h ngày 10/2 theo giờ Mỹ, tức là khoảng 9h ngày 11/2 theo giờ Việt Nam. Những gì Toyota hé lộ cho tới nay đã cung cấp khá nhiều thông tin quan trọng.

Hình ảnh hé lộ mới nhất cho thấy tên gọi Highlander, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và cấu hình thuần điện (BEV). Như vậy, khả năng cao là xe sẽ dùng hai mô-tơ điện, phân bổ ở hai cầu.

Trước đó, Toyota đã hé lộ hai hình ảnh cho thấy một phần đuôi xe và góc nhìn từ hàng ghế thứ ba hướng về phía trước.

Trước đây, Toyota từng giới thiệu một chiếc concept mang tên bZ5x. Dựa trên các bản dựng mới về thiết kế Highlander, có thể thấy hai mẫu xe này thực chất là một. Điều đó cũng cho thấy Toyota đang dần từ bỏ cách đặt tên bZ/BZ cho các mẫu xe điện.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở Toyota. Nhiều hãng khác, như Volkswagen, cũng đang quay lại với các tên gọi quen thuộc, như Polo hay Tiguan, cho các mẫu xe điện sắp ra mắt.

Sau màn ra mắt không mấy thành công của bZ4X, Toyota đã thay đổi tên gọi, rút ngắn thành BZ. Cách gọi này sẽ được tiếp tục sử dụng cho mẫu BZ Woodland sắp tới.

Việc hãng từ bỏ hoàn toàn tên BZ để quay về với Highlander có lẽ đơn giản là một quyết định mang tính chiến lược thương hiệu, tận dụng sức hút của một cái tên đã quá quen thuộc.

Việc thuyết phục khách hàng quan tâm tới một cái tên quen thuộc như Highlander luôn dễ dàng hơn so với xây dựng hình ảnh cho một thương hiệu hoàn toàn mới, kể cả khi sản phẩm thực tế không còn nhiều điểm liên quan đến thế hệ Highlander trước đây.